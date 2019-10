CONCIERTO

Enamora Chayanne a sinaloenses desde el alma

El puertorriqueño regresa a Culiacán cantando antes miles de seguidores sus más grandes éxitos

Leopoldo Medina

24/10/2019 | 00:03 AM

CULIACÁN.- La espera valió la pena, después de aquella cancelación de su concierto en marzo, Chayanne regresó a Culiacán para entregarse una vez más y reconquistar a los miles de sinaloenses que se dieron cita la noche de este miércoles, abarrotando el recinto.

Desde el Alma Tour es la gira con la que el astro puertorriqueño conquistó a los sinaloenses, quienes desde horas previas al concierto arribaron el recinto decididos disfrutar del espectáculo del intérprete de melodías como Dejaría todo, y Un siglo sin ti.

Sobre la calle, cientos eran los seguidores del cantante, quienes con pancartas, playeras, bandas, y gorras con el nombre y figura del Chayanne, mostraban su emoción por tenerlo una vez más en Culiacán. Largas eran las filas que se podían apreciar para ingresar a las distintas áreas del concierto, dándose a conocer ahí mismo que todas las áreas estaban agotadas.

El puertorriqueño salió poco después de las 20:45 horas, bastó con que solo se parara en el escenario, para despertar una gran euforia en el público femenino, quienes con gritos y ovaciones lo recibieron, abriendo su presentación con el tema “Torero”.

Dispuestos a acompañar con su energía a Chayanne en el inicio de la mágica velada, el cantante continuó su espectáculo, interpretando esta vez el tema Humanos a Marte, haciéndose acompañar por ocho bailarines, quienes junto él deleitaron al público con candentes coreografías.

“¡Muchas gracias, hola Culiacán, qué placer inmenso estar acá con ustedes, muchísimas gracias mi gente bonita, es un gusto! Esta noche quiero que me disculpen por haber pospuesto mi concierto hace unos meses atrás, pero no me encontraba al ciento por ciento, que es lo que les voy a dar esta noche”, resaltó.

Frase que avivó más la emoción de las miles de almas que no dejaban de gritar a su ídolo, quien esta vez los complació cantando la pieza Lo dejaría todo, para seguir en tono romántico interpretando también el éxito Qué me has hecho.

Con ese carisma y simpatía que se le conoce, Chayanne se dejó apapachar por las sinaloenses, a quienes les dedicó los temas Tu respiración y Un siglo sin ti, melodías con las que el puertorriqueño se animó a bajar del escenario para estar más cerca de ellas.

Y llegó la fiesta

Haciendo gala de sus dotes de buen bailarín, moviendo las caderas enloqueció a las féminas, Chayanne puso al bailar a sus seguidores con éxitos como Boom boom, Fiesta en América, y Oye, este último entre los más coreados de la noche.

Tras la algarabía llegó la nostalgía, cuando el artista, del baúl de sus éxitos extrajo temas clásicos que hasta hoy en día siguen gustando, entre ellos Tiempo de vals, Atado a tu amor, Y tú te vas.

Así con esa coquetería que se le distingue, Chayanne cautivó con la calidez de su voz al interpretar un popurrí romántico en los que incluyó los éxitos Tu pirata soy yo, Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, Candela, Y qué culpa tengo yo, Yo te amo.

La noche seguía su rumbo, y sobre el escenario la energía del puertorriqueño traspasó cada área del concierto, motivando al público a bailar ahora a ritmo de clásicos como Este ritmo se baila así, y Baila baila.

"¡Qué rico, qué energía mi gente!", gritaba Chayanne a un público que simplemente se entregó al artista, con quien bailó y cantó de principio a fin,y quienes a ritmo de Palo bonito, Choka choka, este último tema que grabó junto a reguetonero Ozuna, no dejaron de baialr en sus lugares.

Tras casi dos horas de concierto, el astro puertorriqueño se despidió de sus fans sinaloenses, interpretando para ellos ahora los temas Salomé, Caprichosa, y Di que sientes tú.

Tras una larga ovación, y gritos que otra, otra, Chayanne complace a sus fans, para regalar la última pieza de la noche, Provócame, cerrando así una noche espectacular que dificilmente los sinaloenses podrán olvidar.

ACCESO LIMITADO A MEDIOS

Aunque el concierto se desarrolló de manera exitosa para el público, no lo fue así para los medios de comunicación, quienes nuevamente fueron limitados en el desarrollo de su trabajo por parte de los organizadores, quienes hicieron ingresar a fotógrafos y reporteros hasta pasada la cuarta y quinta canción, causando la molestia de quienes se encontraban cubriendo el evento.

Lo único que dijo uno de los representantes de la empresa IdevyMark, fue que los medios sólo tendrían derecho a tomar fotos y videos de dos canciones, sin asegurar su permanencia en el concierto después de dichas tomas, evitando captar los aspectos relevantes del evento.