Encabeza Joker con 11 nominaciones a los premios Ã“scar

PREMIOS ÓSCAR 2020

Encabeza Joker con 11 nominaciones a los premios Óscar

El mexicano Rodrigo Prieto es nominado como Mejor Fotógrafo para la 92 entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood

Leopoldo Medina

Este lunes John Cho e Issa Rae anunciaron a los nominados de la edición número 92 de los premios Óscar, que como cada año se entregarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Esta vez la ceremonia se realizará el próximo 9 de febrero.

Joker encabeza los nominados a los premios Óscar 2020. La película de Todd Phillips alcanzó 11 nominaciones entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor, para Joaquin Phoenix.

Rodrigo Prieto, el cinefotógrafo mexicano, fue nominado en la terna a Mejor Fotografía, esta sería la tercera colaboración con el legendario Martin Scorsese, ahora en la película El Irlandés, producción que podría dar algunas sorpresas en la ceremonia de entrega el próximo 9 de febrero.

Rodrigo Prieto

Y esta no es la primera vez que un director de fotografía mexicano es nominado al prestigioso Óscar: Alfonso Cuarón lo ganó por Roma; Emmanuel Lubezki se ha hecho acreedor a este reconocimiento en tres ocasiones de un total de ocho nominaciones; Guillermo Navarro fue galardonado por su trabajo en El laberinto del fauno; finalmente el primer mexicano en ser nominado en esta categoría, Gabriel Figueroa por La noche de la iguana en 1965.

Prieto tuvo un reto mayor al hacer esta película: a través de la historia los personajes serían rejuvenecidos e incluso envejecidos; los saltos de tiempo están a la orden del día en cinta de Martin Scorsese.

NOMINADOS

Mejor Película

-Le Man's 66

-El Irlandés

-Jojo Rabbit

-Joker

-Mujercitas

-Historia de un Matrimonio

-1917

-Érase una vez… en Hollywood

-Parásitos

Mejor Actor Principal

-Antonio Banderas (Dolor y gloria)

-Leonardo DiCaprio (Érase una vez… en Hollywood)

-Adam Driver (Historia de un matrimonio)

-Joaquin Phoenix (Joker)

-Jonathan Pryce (Los dos papas)

Mejor Actriz Principal

-Cynthia Erivo (Harriet)

-Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

-Saorise Ronan (Mujercitas)

-Charlize Theron (Bombshell)

-Renée Zellweger (Judy)

Mejor Actriz de Reparto

-Kathy Bates

-Laura Dern

-Scarlett Johansson

-Florence Pugh

-Margot Robbie

Mejor Actor de Reparto

-Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

-Anthony Hopkins (Los dos papas)

-Al Pacino (El Irlandés)

-Joe Pesci (El Irlandés)

-Brad Pitt (Érase una vez… en Hollywood

Mejor Director

-Martin Scorsese (El Irlandés)

-Joker (Todd Phillips)

-1917 (Sam Mendes)

-Érase una vez en… Hollywood (Quentin Tarantino)

-Parásitos (Bong Joon Ho)

Mejor fotografía

-El irlandés (Rodrigo Prieto)

-Joker

-The Lighthouse

-1917

-Érase una vez… en Hollywood

Mejor documental

-American Factory

-The cave

-The edge of democracy

-Para Sama

-Honeyland

Mejor Película Extranjera

-Corpus Christi (Poland)

-Honeyland (Macedonia del Norte)

-Les Misérables (Francia)

-Dolor y gloria (España)

-Parásitos (Corea del Sur)

Mejor documental corto

-In the absence

-Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)

-Life overtakes me

-St.Louis Superman

-Walk run cha-cha

Mejor Canción Original

-I can’t let you throw yourself away (Toy Story 4)

-(I’m gonna) Love me again (Rocketman)

-I’m standing with you (Breakthrough)

-Into the unknown (Frozen II)

-Stand Up (Harriet)

Guión Original

-Puñales por la espalda (Rian Johnson)

-Historia de un matrimonio (Noah Baumbach)

-1917 (Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns)

-Érase una vez… en Hollywood (Quentin Tarantino)

-Parásitos (Bong Joon Ho y Han Jin Won)

Guión Adaptado

-El Irlandés (Steven Zaillian)

-Jojo Rabbit (Taika Waititi)

-Joker (Todd Phillips y Scott Silver)

-Mujercitas (Greta Gerwig)

-Los dos papas (Anthony McCarten)

Diseño de Producción

-El irlandés

-Jojo Rabbit

-1917

-Érase una vez… en Hollywood

-Parásitos

Mejor Película Animada

-Cómo entrenar a tu dragón 3

-I lost my body

-Klaus

-Missing Link

-Toy Story 4

Mejor Edición de Sonido

-Le Mans’66

-Joker

-1917

-Érase una vez… en Hollywood

-Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor Banda Sonora

-Joker

-Mujercitas

-Historia de un matrimonio

-1917

-Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor Corto de Acción

-Brotherhood

-Nefta Football Club

-The Neighbor's Window

-Saria

-A sister

Mejor diseño de vestuario

-El Irlandés

-Jojo Rabbit

-Joker

-Mujercitas

-Érase una vez… en Hollywood

Mejor mezcla de sonido

-Ad Astra

-Le Mans ’66

-Joker

-1917

-Érase una vez… en Hollywood

Mejor edición

Maquillaje y peinado

-Bombshell

-Joker

-Judy

-Maléfica: maestra del mal

-1917

Mejores efectos visuales

-Vengadores: Endgame

-El Irlandés

-El rey león

-1917

-Star Wars: el ascenso de Skywalker