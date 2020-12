'Encantada' 2, 'Pinocho', 'Peter Pan', 'Buzz Lightyear'… Los estrenos de Disney y Pixar para los próximos años

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Durante el Disney Investor Day, La Casa del Ratón informó cuáles serán sus próximos estrenos en cine y su plataforma Disney+, revelando una amplia lista que incluye contenido de Pixar.

En los próximos años, Disney+ planea lanzar cerca de 15 series y películas de Disney Animation y Pixar, así como 15 cintas de Disney live action y Pixar.

Entre las películas que Disney ya confirmó se encuentran Hocus Pocus 2. Reinicios de Three Men and a Baby con Zac Efron y Cheaper by the Dozen con Kenya Barris y Gabrielle Union.

Otros proyectos de Disney + revelados incluyen Chip ‘N Dale: Rescue Rangers, una película híbrida de acción en vivo y animada protagonizada por John Mulaney y Andy Samberg.

Disney Plus también espera la llegada del live action del clásico Pinocho, cinta que será dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks.

One of Disney’s all-time classics is coming to #DisneyPlus with the new live-action retelling of Pinocchio, starring Tom Hanks and directed by Robert Zemeckis. ✨ pic.twitter.com/44bHbFRhMe — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

Peter Pan y Wendy, otra cinta de acción real que será protagonizado por Jude Law como el Capitán Hook y Yara Shahidi como Tinker Bell.

Peter Pan & Wendy will be flying to #DisneyPlus. David Lowery directs an amazing cast including @YaraShahidi in the role of Tinker Bell and Jude Law as Captain Hook. 🧚🪝 pic.twitter.com/U8tWoxxSOk — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

Amy Adams volverá a personificar a Giselle en Desencantada, la segunda entrega de Encantada. También habrá una nueva entrega de la exitosa película Noche en el Museo, de Ben Stiller.

El estudio también contempla los filmes Jungle Cruise, Cruella, La sirenita y la precuela, de El Rey León.

Meet the cast of Disney's The Little Mermaid, starring Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Awkwafina, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Melissa McCarthy & Javier Bardem. Directed by Rob Marshall, featuring music from the animated original & new music by Alan Menken & Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/yJLjNs4GEa — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

Para 2021, Disney sorprenderá con grandes estrenos, uno de los primeros es Raya y Last Dragon, que debutará simultáneamente en Disney + Premier Access y en los cines en marzo de 2021.

Entre las películas animadas más esperadas se encuentra Encanto, que está programada para que llegue a la pantalla grande en noviembre de 2021.

En cuanto a series de Disney, el próximo año se prepara para recibir a Baymax , Zootopia, Tiana y Moana; así como Iwájú, que se producirá en colaboración con la compañía panafricana de entretenimiento de cómics Kugali.

Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by @ChrisEvans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear. 🚀 👨‍🚀 pic.twitter.com/LdYXlN33sP — Pixar (@Pixar) December 11, 2020

Pixar también reveló su lista de estrenos en colaboración con Disney. Entre los títulos se encuentra Luca, una celebración de la amistad entre un niño llamado Luca y su mejor amigo Alberto durante un inolvidable verano. No querrás perderte a Luca, que se sumerge en los cines en junio de 2021.

Para este año está pendiente el lanzamiento de Soul y el corto Burrow, ambos debutarán en Disney+ el 25 de diciembre de este año.

La primera serie animada de larga duración de Pixar, Win or Lose, que se estrena exclusivamente en Disney + en el otoño de 2023.

Para el 2022 llegarán dos largometrajes: Turning Red, del director ganador del Óscar Domee Shi.

Y Lightyear, la historia de origen del héroe que inspiró el juguete amigo de Woody. Chris Evans le dará voz al héroe en su viaje para convertirse en el Space Ranger más famoso de la historia.