Encapuchados realizan pintas en el Palacio Nacional; encapsulan anarquistas en la avenida Juárez

Encapuchados realizaron pintas en las paredes de Palacio Nacional durante las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– Algunas personas encapuchadas realizaron pintas y arrojaron bombas molotov al mismo tiempo en que se llevaba a cabo la manifestación por el sexto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Videos que circulan en redes sociales muestran que policías de la Ciudad de México se movilizaron para tratar de contener a los encapuchados.

Los uniformados utilizaron extintores para apagar las llamas provocadas sobre Avenida Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Un grupo de jóvenes fue encapsulado por los policías. En el Zócalo de la Ciudad de México, otros manifestantes pintaron un 43 en la puerta del Palacio Nacional, donde vive el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“26 se septiembre no se olvida”, “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, son algunas de las consignas dibujadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Tres manifestaciones se encontraron esta tarde en el Zócalo de la Ciudad de México: la de seguidores de López Obrador, el campamento de los integrantes del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) y la de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.

Temprano, María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 normalistas desaparecidos, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que le tape la boca a las personas que hablan mal de él y las familias de los estudiantes, y que lo haga localizando a los jóvenes.

“Hoy se están cumpliendo seis años, dos años con usted, no hemos dejado de exigir la presentación de nuestros hijos. No hemos dejado de luchar. Yo le pido, señor Presidente que así como se comprometió… Usted dijo que iba a ayudarnos. Le pido que sigamos caminando juntos. Nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores, pero sí pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy con algo más, entiéndanos, ya seis años y no tenemos nada”, dijo la mujer frente al mandatario en Palacio Nacional.

“Nos dolió que el año pasado estuvieron saliendo varios libres. nos da coraje ver que los detienen y no dan información. Es desesperante. Nos da coraje cuando dicen que hacemos actividades fuertes. Si por nosotros fuera, iríamos a destruir todo, porque nos falta nuestro hijo. Nos quitaron lo que más queremos. Póngase en nuestro lugar. Esto no se le desea a nadie, es horrible que le arrebaten a un hijo. Nos dieron donde más nos duele”, agregó.

“Hemos tenido que caminar gritar, exigir, usted fue ejemplo porque luchó varios años para llegar a ser Presidente. Le pido que nos ayude a llegar nuestra meta. Lo que estamos exigiendo no es nada material. Son nuestros hijos. Quiero pedirle que así como depositamos nuestra confianza en usted, que no nos defraude. Que los mexicanos necesitamos confiar en alguien. Necesitamos tener a alguien que nos ayude”, señaló.