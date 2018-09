BOYBAND PANAMEÑA

Encara 4U a una industria musical en catarsis

El cuarteto de género urbano, conformado por Thavo, Ángel, Maik y Joy, le apuesta a su versatilidad

Félix Rodríguez

MAZATLÁN._ Son excepciones las boyband con artistas integrales. Una de ellas es U4, en la que tres panameños (Ángel, Maik y Joy) y un venezolano (Thavo) han juntado su talento. Cualquiera de ellos podría hacer una carrera como solista exitosa; tienen buenas voces, bailan, componen y les sobra carisma.

Pero por ahora tienen un mismo fin: enfrentar unidos una industria musical que desde hace algún tiempo está colapsada, y para ello le están apostando a su versatilidad.

“La industria musical está en estos momentos en un proceso de catarsis, ahora los cambios son muy violentos y muy rápidos, y no dan chanza de adaptación, y el que se adapta más rápido alcanza el éxito, y 4U tiene como bandera la versatilidad musical”, presume Joy a través del teléfono desde la Ciudad de México.

Agrega que en su canal de Spotify tienen varios temas que dan muestra de ello.

“Ahí se nota la diferencia desde ‘Tú’ a ‘Quiero que me bailes sensual’, en cuanto a composición, ritmo, todo; entonces, la industria musical ahora, más específicamente hablando del género urbano, premia la versatilidad; por eso es que hay tantas funciones en el género”, explica.

El género urbano desde que comenzó, hace alrededor de 18 años, está cargando un estigma: letras machistas. Sin embargo, el cuarteto busca romper el velo negro.

“Con respecto a los contenidos, hay un detalle que 4U también trata de destacar, que nosotros nunca utilizamos letras soeces, nunca utilizamos expresiones vulgares, siempre tratamos de tener un contenido agradable para los oyentes, si bien hay un trabajo musical que hace referencia al género, que es bien identificable, nuestras letras nos distingues, por no caer en los vicios de la música más popular del momento”, resalta.

Hace un año...

La boyband 4U actualmente está en gira de promoción de su más reciente tema, una colaboración con Nigga y Patricio Amaro, titulado “Quiero que me bailes sensual”.

Este es el segundo sencillo, antes lanzaron “Tú”, de la autoría de Joy, el más joven de los integrantes.

Pero hace un año, los cuatro se encontraron en un casting para integrar la banda; esta prueba reunió alrededor de 50 jóvenes y al final quedaron ellos.

Ángel.

Ahora están en México y en la charla recuerdan que en la convocatoria para integrar 4U, las pruebas fueron de canto, baile, proyección, fotografía. “Un casting bien completo”.

-- Los vi en las redes y en cuanto al canto, sus voces empatan de una manera muy especial...

“Eso fue un proceso de adaptación...” menciona Joy y le sigue Ángel: “Veníamos de escuchar ritmos distintos, de tener gustos musicales diferentes, pero yo creo que eso ha hecho interesante la mezcla de nuestra personalidad, de nuestras voces, ha hecho interesante el proyecto, porque hemos logrado acoplarnos, porque el sonido es bastante rico y diferente”.

Joy.

-- Sobre la imagen que tienen ahorita, ¿alguno fue sacado de la zona de confort de su personalidad, Están cómodos?

“A nadie le han sacado de su estilo, que si bien tratamos de mantener una uniformidad, cada quien lo hace a su manera. Nosotros como boyband nos destacamos de otras boybands precisamente por eso, por ser tan heterogéneos, tan distintos uno del otro”, asegura Thavo.

Van por su primer disco

Con dos sencillos promocionados y ocho temas en las plataformas digitales, los integrantes de 4U van por su primera producción musical.

“Ahorita tenemos en las plataformas digitales ocho temas, de esos tres tienen videos. Estamos terminando el disco y para finales de año pues ya 4U tiene o lanza su primer álbum como tal”, dice Thavo.

Todos los temas que están en las plataformas, menciona, estarán incluidas en este disco.

Thavo.

En su gira de promoción por México solo están haciendo entrevistas, pero no presentaciones.

“Todavía no tenemos presentaciones, porque estamos todavía con la promoción de ‘Quiero que me bailes sensual’, le hemos dado bastante tiempo a la promoción, les estamos dando bastante duro a la promoción, pero no descartamos la posibilidad de poder hacer, antes de irnos, alguna presentación”.

Maik.

En cuanto a la respuesta del público mexicano, destacan el cariño que este muestra a sus artistas.

“Queremos agradecer al público que la verdad nos han demostrado el cariño que le tienen a los artistas y la verdad que hacen que el esfuerzo de no dormir, de andar de aquí para allá, valga muchísimo la pena al verlos a ellos escuchar nuestra música y ver cómo se sienten satisfecho con nuestro trabajo”, comenta Ángel y finaliza Joy: “Y van a ver que vamos a regresar no se van a deshacer de nosotros tan fácil”.