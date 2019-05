POLÍTICA

Encara mamá del dirigente del PRI en Guasave a la Alcaldesa

Enriqueta Flores aprovechó un evento público para exigir a Aurelia Leal López meter en orden a la Regidora Martha Dagnino

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El evento para el inicio de la pavimentación de una calle en El Burrión quedó eclipsado cuando un grupo de personas afines al síndico y al dirigente municipal del PRI se manifestaron y encararon a la Alcaldesa Aurelia Leal López y a la Regidora Martha Yolanda Dagnino Camacho.

Desde antes de iniciar el evento de inicio de pavimentación de la calle Pino Suárez un grupo de mujeres se presentaron con pancartas con mensajes en los que pedían a la Presidenta Municipal poner en orden a la Regidora, habitante de esta comunidad, respetar al síndico Edgardo Camacho Zambrano electo por el pueblo y no querer imponer un comité de obras que no quiere la gente.

Al hacer uso de la voz, el síndico no emitió ningún comentario respecto a las quejas de la ciudadanía ni contra Leal López pero cuando le tocó el turno a la Alcaldesa, esta sí le reprochó que diga que el Ayuntamiento no atiende su sindicatura.

"Esta obra es por gestión de los regidores que tiene esta comunidad y del síndico, aunque a veces dice que no lo atendemos, pero aquí están las pruebas de que lo atendemos y que venimos a hacer mucho bien para todos. No los vamos a abandonar, venimos a hacer un Gobierno cercano a la gente, que siempre le va responder a las necesidades del pueblo, no venimos a gobernar con colores, venimos a gobernar sin distingo", manifestó.

Enseguida, ya fuera del programa, tomó el micrófono Enriqueta Flores, mamá del dirigente municipal del PRI, Felipe Camacho Flores, pero solo alcanzó a dar los buenos días porque le apagaron el sonido, lo que generó en gritos de inconformidad de un grupo de asistentes.

Ante eso, la madre del líder del PRI caminó y se colocó frente a la Presidenta Municipal para acusar a la Regidora Martha Dagnino de ser la responsable de tener a la comunidad dividida y enfrentada.

"Me apagaron el micrófono, pero usted debe estar enterada de esta persona, todo el problema que trae, ya se pasó de límites, ya esto no es política, ya se metió esta mujer a más, esta señora ya se pasó, una cosa es la política y yo siempre lo he entendido y nunca me había metido porque mi hijo no me lo había permitido, pero ya se metió a más", expresó.

La Alcaldesa le llamó a calmarse y no recibir así al Gobernador, quien estará el jueves en esta sindicatura, pero Enriqueta Flores, con voz entrecortada, le insistió en ponerle un alto a la Regidora.

Entrevistada después, la Alcaldesa dijo que en lo acababa de suceder era obra de Felipe Camacho Flores, a quien le hizo un llamado a la civilidad.

"Está comentando la señora que pongamos en paz a una Regidora, el pueblo es el que tiene que hacer ese llamado, yo respondo por los funcionarios, por la administración, pero por Cabildo no lo hago", aclaró.

Leal López exhortó a los habitantes de El Burrión a buscar la unidad y dejarse de pleitos, por el bien de la propia comunidad.