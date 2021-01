Encaran activistas al Diputado Apolinar García por su oposición al matrimonio igualitario

El grupo llegó a un restaurante en el Centro de Culiacán, en donde el legislador ofreció una conferencia sobre protección animal, para entregarle un posicionamiento firmado por diferentes colectivos en contra de su llamado a los grupos provida y religiosos

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Representantes de grupos a favor de la diversidad, feministas y pro aborto encararon al Diputado de Morena, Apolinar García Carrera, para exigirle que detenga sus discursos de odio y respete los derechos humanos.

Y en algún momento de la discusión, mientras le recordaban la mañana de este miércoles cómo debe representar a las minorías, García Carrera aseguró que también representa a las minorías, y propuso a los activistas ir a preguntar a "La Gilbertona", el afamado personaje malhablado de las redes sociales que se dice abiertamente gay y es conocido por sus anécdotas de su pasado en bares y cabarets como acompañante.

El grupo llegó a un restaurante en el Centro de Culiacán, en donde el Diputado García Carrera ofreció una conferencia sobre protección animal, para entregarle un posicionamiento firmado por diferentes colectivos en contra de su llamado a los grupos llamados provida y religiosos para evitar que se apruebe en el Congreso del Estado una nueva iniciativa, para que en Sinaloa se apruebe el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

García Carrera abiertamente ha dicho estar en contra y ha insistido en que su decisión está basada en lo que él llama su ética y sus creencias.

“Justo en el posicionamiento hablamos sobre sus terribles declaraciones, de cómo le preocupa la pérdida de valores, creo que el hecho de tener representantes como usted, que no debe olvidar llegó de forma plurinominal, no por elección popular, que justo tiene todo un equipo de asesores que debería tener la capacidad suficiente para decirle que lo que usted está reproduciendo es un discurso de odio”, le dijo Mariel Dayana Vega Yee, una de las activistas.

“Y creemos en la libertad de expresión, por supuesto, tiene derecho a pensar lo que usted quiera en su cabeza, pero que no se olvide que el espacio que usted está representando también es mío, como ciudadana y lo que usted está diciendo no me representa”.

Luego le recordó que debería enfocarse y combatir temas tan serios como la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en Sinaloa.

“La declaración que dio, desde el espacio legislativo, que al final es la casa de todos y todas, según dicta la ley...”, decía Mariel cuando el Diputado la interrumpió: "¡De la mayoría!".

“Ah, ok, entonces sí está ejerciendo un discurso de odio contra gente”.

Fue entonces cuando el legislador recordó al personaje de YouTube.

“También de las minorías, ve y pregúntale al Gilbertón que si está de acuerdo con el matrimonio igualitario... y ¿qué te va a decir? Aahh, aahh, pregúntale a Gilbertón, él también es de las minorías”, dijo con seriedad.

“Pues, como feminista, lesbiana y acompañante de aborto déjeme decirle que también soy una minoría y no me siento representada por su discurso”, contestó Mariel.

“Perfecto, te lo agradezco que me digas”, dijo el Diputado.

“Y usted es una persona en la función pública”, le recalcó Natalia Reyes, del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, “usted debe de obedecer a los derechos humanos, los debe garantizar”.

“¿El matrimonio es un derecho?”, cuestionó Apolinar.

“Claro que sí, para todas las personas”, respondió Natalia.

“Ah, para ti”, insistió el legislador.

“Son derechos civiles, no pedimos ni más ni menos, si usted va a seguir siendo Diputado, condúzcase con respeto para todos los grupos sociales”, expresó Natalia.

En el grupo también acudió Santiago Ventura Cárdenas, a quien el Diputado se negaba a escucharlo por tener nacionalidad extranjera.

Mientras Ventura Cárdenas intentaba explicarle su preocupación por las declaraciones en su contra y hacerlo responsable si ocurrían agresiones físicas, el Diputado interrumpía diciendo "Artículo 33".