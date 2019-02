Enciende Maroon 5 el Super Bowl

Ofrece un espectáculo que supera las expectativas

Dantiela Mendoza

No sólo por gran despliegue de pirotecnia, sino por su intensidad musical, Maroon 5 ofreció un luminoso espectáculo en el clásico Halftime Show del Super Bowl de la NFL, celebrado este domingo en Atlanta, entre los Carneros de Los Angeles contra los Patriotas New England.

La banda de pop rock tuvo como invitados a los raperos Travis Scott y Big Boi, éste último nativo de Atlanta, quien había sido una de las estrellas musicales que más se insistió protagonizara el espectáculo.

Con la gran responsabilidad que en su momentos han tenido artistas como Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Justin Timberlake, Beyonce, Bruno Mars y Michael Jackson, entre otros, los tres veces ganadores del Grammy superaron la expectativa, al incluir en su espectáculo un breve, pero significativo homenaje a Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja.

Después de casi cinco meses de controversias, no solo por el partido en sí, sino por el artista estelar del espectáculo de medio tiempo, la agrupación liderada por Adam Levine subió la temperatura del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con su actuación el descanso del partido, al interpretar lo mejor de sus éxitos: “Sugar,”, “This is love” y “Moves like Jagger”, haciendo bailar a todos.