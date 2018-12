Encienden el espíritu navideño en la Primaria Ford 31

El espíritu navideño ya se siente y los maestros y padres de familia lo logran adentrándose en las decoraciones de cada aula, logrando las sonrisas de los alumnos

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ La magia de la Navidad recorre los pasillos y las aulas de la Escuela Primaria Ford 31. El espíritu navideño ya se siente y los maestros y padres de familia lo logran adentrándose en las decoraciones de cada aula, logrando las sonrisas de cada alumno.

Desde que una persona entra a la escuela se siente el espíritu de Navidad, ese que despierta amabilidad y sonrisas en todos. Los salones lucen vistosos ante la decoración, los niños se toman fotos en cada puerta y cada ventana. La armonía de la escuela vibra.

Todos los salones se decoran, cada uno con temáticas distintas, algunos como el taller de Santa, otro bajo la temática del Expresso Polar, otros con las temáticas de princesas de hielo y ratones, cada uno de manera especial se esmera para convertir la escuela en un espacio de diversión.

La maestra Conchita Chávez Santamaría decora sus aulas desde hace 12 años aproximadamente, este es el segundo año que le toca decorar su aula en esta primaria, contagiando a los demás salones a decorar y engrandecer la magia de las fiestas decembrinas.

--¿De dónde nace esta idea de decorar así?, se le preguntó.

“La idea nace del corazón, soy maestra por vocación, me encantan mis niños y siempre me ha gustado que el salón de clases sea algo atractivo para mis niños, que no sea ese salón que yo tuve cuando estudié la primaria, todo opaco y gris, a mí me gusta el color, darle vida y crear en los niños la ilusión de la Navidad”, expresó.

La profesora dedica a la decoración horarios fuera de clase. Inicia un viernes por la tarde y termina por la noche; sin embargo, tiene armando todas las cosas que pondrá desde semanas atrás, todo con ayuda de su familia, pues la sorpresa no sólo es para los alumnos, sino también para los padres de familia, quienes terminan maravillados por la creatividad de la docente.

Este año decidió manejar la temática del taller de Santa, colocó juguetes, regalos, duendes trabajando y a un Santa en el techo que está esperando partir con sus renos para llevar los juguetes a los niños del mundo.

“Ya tengo 12 años haciendo esto, porque no sólo es en Navidad, también es el Día del Niño, y me gusta mucho porque veo cómo otros maestros y otras mamás se motivan y decoran sus salones también y esto se convierte en una fiesta con todos los salones decorados, con temáticas diferentes y eso hace que los niños estén felices”, comentó.

En cada escuela en la que ha trabajado ha dejado su huella, incluso había llegado a trabajar en dos escuelas por ciclo escolar y ambas eran decoradas con el mismo empeño y cada una con temáticas diferentes.