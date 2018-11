Encuentran a Camila en Los Mochis, la niÃ±a que denunciÃ³ abuso en su diario

Encuentran a Camila en Los Mochis, la niña que denunció abuso en su diario

La pequeña es localizada por las autoridades y ya es atendida

Carlos Bojórquez

AHOME._ La pequeña Camila, que denunció en su diario abuso por parte de un familiar, ya fue localizada por las autoridades y es atendida.

Dulce María Valenzuela Álvarez, titular de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF Ahome, informó que la niña fue localizada este fin de semana por investigadores de la Vicefiscalía Zona Norte, y compareció ante el Ministerio Público.

"Por parte de la Fiscalía, ellos están investigando el delito por el cual se integró la carpeta, y en su momento, si hay una responsabilidad, se turnará ante un juez de control. Por parte de nosotros, se le ofrece el apoyo psicológico tanto a la menor como a los padres", indicó.

Hace un par de semanas, fue publicada en redes sociales la hoja de un diario que fue encontrada tirada en la calle, en la que Camila denunciaba abuso por parte de su "tata". Los usuarios pedían a las autoridades localizar a Camila.

Según las publicaciones, la hoja había sido encontrada en la colonia Tabachines, al este de Los Mochis. Incluso, el director de una escuela primaria, ubicada en ese sector, se acercó a las autoridades para solicitar asesoría sobre cómo identificar si alguna de sus alumnas pudiera ser Camila, y de qué manera proceder.

En la hoja, con decorado de My Little Pony, se leía: "ola diario soy Camila oy te quiero decir que mi tata es muy pícaro conmigo porque siempre me da muchos besos en la boca y yo le digo que no y siempre lo ase y yo no quiero por eso me cay gordo (sic).

Valenzuela Álvarez señaló que 'no hubo oposición' por parte de los padres, y acompañaron a la niña durante su declaración.

"La niña se encuentra bien, está a cargo de sus padres, no fue separada de ellos. Sigue con sus familiares porque así lo determinó la autoridad judicial, que no existe un riesgo ahí", mencionó.

en la mayoría de los casos de abuso sexual a menores, agregó, el agresor es un familiar o alguien cercano a la familia, por lo que instó a los padres a que estén muy pendientes de cualquier cambio en la conducta de sus hijos.

"Las estadísticas nos indican que muchas veces, cuando una niña, niño o adolescente, sufre este tipo de delito sexual, el agresor está en casa o es un integrante de la familia, y es muy lamentable que sucedan este tipo de casos", expresó.

De enero a octubre de este año, se recibieron 430 denuncias en la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y en 109 casos se comprobó maltrato. Derivado de eso, se presentaron 65 denuncias ante el Ministerio Público, incluyendo ocho casos de abuso sexual.

Valenzuela Álvarez también dijo que los agresores suelen amenazar a sus víctimas para que no los denuncien, por lo que recomendó alertar a los menores sobre este tipo de delitos, y hacerles ver que pueden denunciarlos pese a cualquier amenaza.