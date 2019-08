Encuentran a niÃ±a de 3 aÃ±os deambulando por la ObregÃ³n a las 3 AM; saliÃ³ de casa buscando algo de comer

Encuentran a niña de 3 años deambulando por la Obregón a las 3 AM; salió de casa buscando algo de comer

La titular de Procuraduría de Protección de Niñas y Niños del sistema DIF Municipal señaló que la pequeña salió por la puerta principal buscando a su mamá para pedirle cena, y sin noción del tiempo se perdió, sin embargo afortunadamente fue encontrada por un conductor de Uber

Noroeste / Redacción

Una pequeña de tres años fue encontrada deambulando por la Avenida Álvaro Obregón la madrugada del jueves por un conductor de Uber, mismo que cuando la vio, la recogió y la entregó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Los policías salvaguardaron a la pequeña, misma que fue llevada al sistema DIF Municipal, donde recibió atención del personal del lugar.

De acuerdo al parte de la SSPyTM la pequeña fue encontrada a las 3:00 horas por un conductor de Uber, él describió que vestía una pijama y parecía extraviada.

Silvia Liliana Pimentel Villalobos titular de la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños, indicó que aproximadamente a las 9:00 horas, luego de que la familia al despertar se percató que la pequeña no estaba, hicieron la llamada al 911, haciendo más fácil la reunión con sus padres.

"La parte que nos corresponde es cuando la niña llega a nuestras instalaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del departamento de Prevención. La niña es puesta a disposición con nosotros a las nueve de la mañana porque antes hay un lapso de tiempo en lo que prevención hace la investigación preliminar para buscar a los papás o alguien más o si alguien en ese lapso reclama a la nena", explicó.

"Cuando llega la niña, la mamá ya estaba haciendo las gestiones necesarias para buscar localizar a la niña por medio del 911, ella ya venía en camino, creo que desde las siete de la mañana la mamá ya se estaba moviendo para buscar a su pequeña, que fue en el momento en el que se percató de que no estaba", agregó.

La madre de la pequeña explicó a las autoridades municipales que fue un descuido, ella escuchó un ruido en la madrugada, y nunca pensó que fuera que su hija se hubiese salido de su casa. La pequeña le dijo a los trabajadores del DIF que quería mucho a su mamá, y que fue a buscar algo de comer.

"La mamá manifiesta que efectivamente ella se acostó tarde, escuchó un ruido en la puerta que se azotó, dijo 'es el viento o algo' se percató de que estaba cerrada, y como ya había dejado a sus dos pequeñas dormidas se constató de que la niña sí se había salido hasta las 7 de la mañana que se levanta, despierta y no la encuentra, entonces ella dio por hecho que estaba dormida", dijo.

"Cuando la niña llega con nosotros empezamos a cuestionarla un poquito, por qué se salió de domicilio, ella manifiesta que porque estaba buscando algo de cenar, al de comer, entonces se le hizo fácil salir, y pues se extravió", lamentó.

"La niña salió a buscar algo de comer, pero en el ínter buscando a mamá, pero como era ya las tres de la mañana o se levantó dormida o no se percató de que mamá ya estaba en el cuarto. La niña es una muy pequeñita, la niña no tiene el alcance de decir 'ah pues me paro, voy y busco a mi mamá' ella a sus tres años no podía percatarse de esa situación", profundizó.

La trabajadora del DIF sostuvo que todo fue un accidente, sin embargo la familia será monitoreada por la paramunicipal por unos meses, además subrayó que la niña no presenta ningún tipo de lesión.

"Fue un accidente, ha sucedido, no en esta magnitud, se le hizo un llamado de atención de que la puerta ¿Por qué la niña tiene acceso a salir? Me dice que es por que confió también porque su hermana vive al lado, porque pues nunca le había sucedido, no tiene algún expediente de DIF estatal o Municipal, la niña no sufre violencia, la niña está intacta, ella refiere que quiere mucho a su mami, y que ella sólo quería algo de comer", explicó.

"Los papás se comprometen a venir a la escuela para padres para el mejor cuidado de los hijos, también se comprometen a venir a 10 sesiones de terapia de psicología para continuar el proceso de cuidado", compartió.