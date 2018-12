EndurecerÃ¡ acciones sindicato de Jumapag en Guasave

CONFLICTO

Endurecerá acciones sindicato de Jumapag en Guasave

Respaldan organizaciones sindicales a los trabajadores agremiados de la paramunicipal, ante las acciones tomadas por la gerencia general

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Sindicato de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave anunció que endurecerá medidas en contra de la gerencia de la paramunicipal, ante las acciones que ha tomado y que han afectado tanto a trabajadores activos como jubilados afiliados a la organización gremial.

Roberto Acosta Quevedo, secretario general de dicho sindicato, manifestó que lo que está pasando no es provocado por ellos, sino por el gerente general de la Jumapag, Socorro Castro Gálvez.

"Nos están orillando a manifestarnos, a levantar la voz, porque hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de que nos den el diálogo en la gerencia general de la Junta, para efectos de buscar un equilibrio entre las partes y llegar a acuerdos", expresó.

"Es muy lamentable que quien representa a la Junta en este momento insista en seguir tomando medidas unilaterales, atropellando a nuestra gente, lastimando a más de 400 familias".

Acosta Quevedo detalló que además del despido injustificado de cuatro sindicalizados, no han pagado las dos últimas quincenas a los jubilados, quienes ya arrastraban un rezago de tres quincenas.

"Ha estado pagando a trabajadores activos en estas dos quincenas que lleva al frente, pero ha estado dejando de pagarle a los trabajadores jubilados que tienen un derecho contractualmente hablando, esto es un atropello, no es de aplaudirle estas acciones que está tomando en contra de nuestra gente, considero que es motivo de señalamiento, no de aplaudirle, el lastimar a familias, porque no es lastimar a un trabajador, es lastimar a todos los miembros de esa familia", sostuvo.

Acosta Quevedo sostuvo una reunión este lunes con Elías Muñoz Vega, dirigente de la Federación Regional de la CTM en los municipios de Sinaloa y Guasave, y también estuvieron líderes del Stasag, del SNTAC y del STIRT, quienes dijeron que respaldarán las acciones que emprende su sindicato hermano.

"Estamos viendo la problemática tan seria por la que están pasando los compañeros trabajadores de la Junta de Agua Potable, a estas alturas no ha sido posible un acercamiento entre el dirigente del sindicato y la gerencia y eso no ha permitido un diálogo que los lleve al advenimiento de los problemas que se tienen", lamentó.

Las acciones que vaya a tomar el sindicato de la Jumapag para exigir que se respete la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo serán respaldadas por las organizaciones sindicales, dijo.