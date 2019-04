BALONCESTO

Enes Kanter, en duda para las semifinales de la NBA

El jugador dijo que la lesión ocurrió durante la victoria ante Oklahoma City

Noroeste / Redacción

PORTLAND._ El pívot de los Trail Blazers de Portland, Enes Kanter, dijo el viernes que tiene el hombro izquierdo separado y que su estado para las semifinales de la Conferencia Oeste sigue siendo incierto.

Kanter dijo que la lesión ocurrió durante la victoria de Portland en la serie 118-115 contra Oklahoma City Thunder el martes. Los Blazers volvieron a practicar el viernes mientras esperan para conocer a su oponente.

Kanter estuvo tirando durante el entrenamiento, aunque a veces se frotaba el hombro.

“Creo que los Blazers están haciendo un muy buen trabajo cuidándome. Pero, quiero decir, obviamente, no voy a mentir, me duele bastante”, dijo Kanter. “Quiero decir que me está costando mucho cambiarme la camisa o comer. Así que es un proceso. Lo estamos tomando día a día para ver cómo se siente”.

A pesar de la lesión, Kanter tuvo 13 puntos y 13 rebotes en la victoria de Portland sobre el Thunder.

Los Blazers jugarán contra el ganador de la serie de primera ronda entre los Nuggets de Denver y los Spurs de San Antonio, que está empatada a 3. El séptimo juego es el sábado por la noche en Denver.

SÁBADO 27 DE ABRIL

Filadelfia en Toronto

17:30 Horas

San Antonio en Denver

20:00 Horas