Enfrenta Morena a mesa directiva por espacio en tribuna para Pedro Lobo

El altercado, que provocó la interrupción de la participación de Villegas Lobo, que desconectaran el sonido de su micrófono y una llamada para receso.

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- La participación del diputado Pedro Villegas Lobo en tribuna en la sesión de hoy, en la que tocó el tema de violencia política para responsabilizar nuevamente a Héctor Melesio Cuén y al PAS si le pasa algo, provocó un enfrentamiento entre diputados de Morena y de la mesa directiva del Congreso del Estado.

El diputado de Morena, quien ha estado en el ojo del huracán por una serie de ataques a su integridad, como la difusión de un video sexual y volantes que sugieren adicción a las drogas y su participación en para venta, aprovechó uno de los puntos de asuntos generales que hablaba sobre violencia política para de nuevo responsabilizar al PAS y a su dirigente Héctor Melesio Cuén Ojeda de su integridad física.

“Los casos de violencia política no son cosas menores, independientemente del género, por eso quiero dejar en esta tribuna que este diputado, por levantar la voz ante las injusticias, por exhibir a los corruptos, ante la tiranía, se ha ganado también violencia política, por personajes como Héctor Melesio Cuén, del PAS”, decía Villegas Lobo cuando fue interrumpido por la diputada presidente de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix Niebla.

La legisladora le señaló que se ajustara al tema, que la mayoría de los participantes, de dos rondas anteriores, se referían a las denuncia de violencia que realizó la síndica procuradora de Ahome, Angie Valenzuela, contra el Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Después de unos minutos prosiguió.

“... el Partido Sinaloense que es una viva imagen de violencia política y las evidencias no sólo apuntan a que a mi persona lo ejerce, también lo hacen a los maestros, también lo hacen a los jubilados y a estudiantes valientes que no se dejan y levantan la voz, y hasta a otros diputados, como es el caso de la sesión pasada, que la diputada Angélica Díaz, pasó a los medios diciendo que la diputada Yeraldine Bonilla era una mentirosa al decir que no la habían amenazado, cuando sí la amenazaron”, señalaba Villegas Lobo cuando de nuevo fue interrumpido.

Félix Niebla le señaló que alguien del resto de los diputados quería hacerle una pregunta. El legislador rechazó y lo dejó proseguir.

“Nosotros no estamos aquí para lamerle los pies a ningún poderoso, estamos aquí para defender a los diputados, para levantar la voz y si por hacer eso nos llevamos la violencia política, pues que así sea, pero que no quede de parte de los diputados la evidencia de no hacer nada ante esta situación”, expresó.

“Como lo dije hace unos días, si se logra pasar algo a mi persona, hago responsable a Héctor Melesio Cuén y a la diputada Angélica Díaz, al PAS, puede promover toda su maquinaria para ejercer violencia política a mi persona, podrán sacar lo que busquen, desprestigiarme, pero no dejaré de seguir evidenciando esa corrupción”.

De nuevo fue interrumpido por Félix Niebla y esta vez le dijo que se había quedado sin tiempo. Tras una alegata en la que también participó Yeraldine Bonilla, la mesa directiva solicitó un receso que culminó unos minutos después con el acuerdo de que Villegas Lobo sólo rematara solidarizándose con el tema de Angie Valenzuela.