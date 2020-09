¿Enola Holmes tendrá segunda parte? La protagonista Millie Bobby Brown responde

Además del reciente lanzamiento de Enola Holmes, Brown volverá en 2021 con la cuarta temporada de Stranger Things. También tiene pendiente de estreno Godzilla vs. Kong y próximamente rodará The Girls I’ve Been y The Thing About Jellyfish

Sinembargo.MX

26/09/2020 | 11:39 AM

Brown tiene varios proyectos en puerta para el próximo año. Foto: Especial Foto: Sinembargo.MX

MADRID._ Netflix acaba de estrenar Enola Holmes, la película protagonizada por la hermana de Sherlock Holmes que rápidamente se ha colocado entre sus títulos más vistos. Pese a su reciente lanzamiento, son muchos los fans que ya se preguntan si habrá una secuela. Millie Bobby Brown ha dado su opinión al respecto, y parece que la joven actriz está dispuesta a rodar una segunda parte. Durante una entrevista con Deadline, le preguntaron a Brown si le gustaría retomar el rol en una nueva cinta. “Sí, hay más historia qué contar. La historia aún no ha terminado. No ha crecido, no hay conclusión”, respondió. “Creo que siempre será alguien que está evolucionando, pero definitivamente hay más que contar en la pantalla”, apuntó. La estrella también alabó el trabajo del director, Harry Bradbeer, e insistió en que rodara una segunda película. “A Harry y a mí nos encantó trabajar juntos, así que eso tiene que suceder”, afirmó. “Tenemos que tomar la decisión, pero creo que sería muy emocionante”. “Cuando Enola Holmes, la hermana adolescente de Sherlock, descubre la desaparición de su madre, se pone en marcha para buscarla y se convierte en una detective por derecho propio, a la vez que burla a su famoso hermano y desentraña una peligrosa conspiración en torno a un misterioso Lord”, reza la sinopsis oficial. Enola Holmes, que también cuenta en su reparto con Henry Cavill, Sam Claflin y Helena Bonham Carter, está disponible en Netflix desde el 23 de septiembre. Además del reciente lanzamiento de Enola Holmes, Brown volverá en 2021 con la cuarta temporada de Stranger Things. También tiene pendiente de estreno Godzilla vs. Kong y próximamente rodará The Girls I’ve Been y The Thing About Jellyfish.

