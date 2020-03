Enrique Bonilla anduvo en la FIFA antes de volver a MÃ©xico y dar positivo por Covid-19

FUTBOL

Enrique Bonilla anduvo en la FIFA antes de volver a México y dar positivo por Covid-19

El máximo dirigente de la Liga MX acudió a una reunión en Zúrich

Noroeste / Redacción

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, relató cómo fue que le hicieron la prueba de coronavirus la semana pasada, justo después de haber acudido a una reunión en la FIFA celebrada en Zúrich.

“La realidad es que fue una tranquilidad que me diera cuenta, soy uno de los portadores que llaman asintomáticos, porque no tengo calentura, tos seca, no tengo prácticamente ninguno de los síntomas”, contó a la Cadena Imagen.

“Yo me voy a la reunión del Comité de la Auditoría de FIFA en Zúrich. El 9 tenemos una cena, el 10 tenemos la reunión y ese día regreso a Madrid para tomar el vuelo el día 11 hacia México y todo va bien. El fin de semana voy a una comida a Querétaro, me sigo sintiendo normal y en la madrugada del lunes me da un dolor muy muy fuerte de garganta, me molestaba mucho al pasar saliva, etcétera”.

Fue así como decidió someterse a la prueba por Covid-19 que resultó positiva y posteriormente lo dio a conocer mediante un comunicado oficial de la Liga.

“Si yo no hubiera estado en contacto con las autoridades de la Secretaría de Salud, porque hemos trabajado en conjunto para difundir las medidas preventivas que hay que tomar cuando se sienta algo diferente, pues yo hubiera acudido al otorrinolaringólogo y le hubiera dicho que me duele mucho la garganta y no hubiera sabido que soy portador del virus”.

Bonilla ha pedido seguir las recomendaciones de las autoridades para detectar más casos.