Enrique Bonilla dejaría su cargo actual como presidente de la Liga MX; tomaría su lugar Mikel Arriola

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, estaría dejando su puesto al finalizar el Clausura 2021; su lugar sería tomado por un ex candidato del PRI

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO_– Tras más de 5 años en el mandato, Enrique Bonilla, actual presidente de la Liga MX, dejaría su cargo tras finalizar el próximo Clausura 2021 según los reportes del periodista Fernando Cevallos.

El comunicador publicó en su cuenta de Twitter sobre el próximo acontecimiento que sucederá en el máximo organismo del balompié nacional, incluso, también afirmó sobre quién sería su sucesor, el cual sería un ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mikel Arriola.

🚨Liga Mx🚨 Mikel Arriola, quien fuera candidato del PRI a la jefatura de gobierno de CDMX, sería el sustituto de Enrique Bonilla en la presidencia de la Liga Mx a partir del verano del 2021. https://t.co/WUHb9Ig3IY — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) December 3, 2020

Bonilla llegó al mandato en el año 2015, cuando Decio de María fue mandado a la Federación Mexicana de Futbol, luego de que Justino Compean dejara el cargo.

Enrique fue reelegido hasta el 2022 como presidente de la Liga MX y la Liga MX Femenil, pero sería en el 2021 cuando salga de la presidencia para dejarle el puesto al ex candidato priista.

Mikel Arriola Peñalosa fue candidato del PRI por el puesto de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el 2018. Perdió las votaciones frente a Claudia Sheinbaum que consiguió 2 millones 537 mil 454 votos, mientras que el priísta consiguió 691 mil 772 boletas a favor.

ARRIOLA Y EL DEPORTE

Mikel Arriola desde los 9 años practica jai-alai (cesta punta), fue campeón nacional y subcampeón mundial, esto último, en 2013. Su padre, Salvador Arriola, fue uno de los fundadores del Frontón de México. En su momento, Mikel aseguró que el deporte lo ayudó a sobrevivir a la tensión política.

“Lo hago por el jai-alai, pero también por supervivencia. Me ha ayudado muchísimo a sobrevivir a todas las tensiones de la administración pública y la política. Y siempre lo he hecho, me he dado una hora al día para hacer ejercicio, de no hacerlo, no estoy completamente equilibrado”, declaró a EFE en marzo del 2018.