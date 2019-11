Enrique Graue rinde protesta como Rector de la UNAM; rechaza violencia que ofende y lastima

El académico fue reelecto a principios de noviembre para el periodo 2019-2023

Durante una sesión solemne del Consejo Universitario, Enrique Luis Graue Wiechers, rindió protesta este martes 19 de noviembre, como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para el periodo 2019-2023, luego de resultar reelecto a principios de este mismo mes.

En su mensaje, dijo su Rectoría será "sensata y prudente", además que pondrá todo su entusiasmo y se esforzará hasta el límite de sus capacidades para proteger a la comunidad universitaria. Asimismo, agradeció el apoyo de las autoridades tras los hechos de violencia registrados en Ciudad Universitaria y refrendó su llamado para rechazar la violencia y las provocaciones de fechas recientes.

"Mi reconocimiento y sensatez a la valiente actitud que tuvo el personal de vigilancia y prevención. Esa es la verdadera universidad", dijo en su discurso. "A todos nos ofenden y nos lastiman. Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado", afirmó.

Graue Wiechers abundó que no lo intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes que la UNAM ha sufrido. El rector dijo, también, que es muy importante atender las denuncias de acoso que han elevado las mujeres universitarias, porque eso no se puede tolerar, y garantizar el respeto hacia el género femenino será una de las prioridades de este segundo período al frente de la UNAM.

"En las semanas siguientes estaré enviando a las comisiones del Consejo Universitario la propuesta para la creación de un órgano independiente de administración central que fortalezca el respeto a la diversidad", dijo el rector de la UNAM.

Graue Wiechers admitió que la inseguridad es un tema recurrente en la Universidad y la percibe el alumnado de forma cotidiana, por lo que señaló que sus observaciones deben ser atendidas por los Comités de Seguridad, para plantear soluciones.

Respecto al tema académico, el rector señaló que se ampliará la oferta educativa en línea y los posgrados. Además, reconoció al personal por su labor durante los últimos cuatro años y dijo que creación del conocimiento ha tenido un desarrollo sostenido.

Por otra parte, el rector destacó la importancia de la seguridad laboral y el rejuvenecimiento de la planta docente. "No está de más insistir en que la educación, la investigación y la cultura requieren de un financiamiento creciente y sostenido", indicó.

Graue Wiechers señaló que sin el personal administrativo, las funciones sustantivas de la Universidad no podrían llevarse a cabo, y afirmó que por ellos la institución ha hecho más con los mismos recursos. El rector culminó su discurso con la aseveración que la UNAM "continuará siendo una universidad pública y laica, abierta a la transparencia, diversa y tolerante".

Además de directivos de planteles, integrantes de la Junta de Gobierno y consejeros de la UNAM, a la toma de protesta del rector acudieron la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila; el consejer presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el empresario Carlos Slim Helú.

El actual rector de la UNAM tiene 68 años de edad. Nació en la Ciudad de México el 9 de enero de 1951, y en enero de 1975 se tituló como médico cirujano. Graue Weichers comenzó su carrera como oftalmólogo en 1976, con un curso en la Universidad de Puerto Rico.

En 1977, Graue Weichers obtuvo la especialidad en Oftalmología en la Facultad de Medicina, de la UNAM. También tiene una subespecialidad en Córnea y Enfermedades Externas en la Universidad de Florida, la cual cursó en 1978.

Inició su trayectoria en la UNAM como profesor de Psicología Médica en 1975 en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala, en el Estado de México. En 1981 llegó a la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria como profesor de Oftalmología.

En 2008 dejó la docencia para dirigir la Facultad de Medicina y en 2012 fue reelecto para un segundo periodo que concluyó en 2015, cuando se convirtió en rector de la UNAM. De 1980 a 1986 fue jefe del Departamento de Córnea del Hospital de Nuestra Señora de la Luz, en la Ciudad de México.

Graue Weichers también trabajó en la Fundación Conde de Valencia y fue director del proyecto Centro de Estudios Avanzados en Córnea, del Fondo de Apoyo para la Infraestructura Científica, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Desde junio de este año es miembro del Comité Internacional de la Renmin University of China, además es presidente del Patronato de la Fundación Conde de Valencia desde 2002.

AMLO condena violencia en la UNAM

Este mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó los hechos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, al afirmar que en este y en otros casos no se debe caer en provocaciones y es mejor "sacarles la vuelta" a los que incitan.

"Reprobamos todo lo que signifique la utilización de la fuerza y recomendamos no caer en provocaciones", indicó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina, después de felicitar al rector Graue Wiechers, por haber sido elegido para un nuevo periodo en la UNAM.

"A veces los adversarios se desesperan y andan desquiciados, nerviosos, provocando, y hay que hacerse a un ladito, sacarles la vuelta. No caer en la confrontación de la violencia, de la trampa [porque] eso es lo que buscan. Son grupos que se van aislando por ese tipo de actitudes, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El político tabasqueño consideró que la mejor manera de enfrentar estos problemas es no cayendo en esa provocación porque, además, la misma ciudadanía les va retirando el apoyo, y en estos casos ni siquiera son causas justas, según aseveró.

"Ya cuando se tapan la cara y no hay un pliego petitorio, nada más es chocar, irrumpir, cometer excesos. El cambio tiene que darse de manera pacífica, por el camino de la concordia y eso también debe entenderse", subrayó López Obrador.

"Dicen 'anarquistas'. No, que no ofendan a los Flores Magón, ellos no actuaban de esa manera, estaban actuando desde el periodismo, en la organización social, tuvieron que ver en las huelgas de Cananea, de Río Blanco, de los movimientos sociales pero no, imagínense, los magonistas, el movimiento anarquista nacional, quemando una bandera", abundó el presidente.

En cuanto al proceso interno en la UNAM, para elegir rector, dijo que le da gusto que, "de manera democrática, se haya decidido apoyar al rector de la UNAM, nuestra universidad. Y le deseo al doctor Graue que le vaya muy bien [...] Lo vi ayer en la ceremonia en la que se entregaron los premios de arquitectura e ingeniería, lo felicité", dijo el mandatario nacional.

El presidente señaló que su Gobierno y la UNAM trabajan de manera coordinada, con absoluto respeto a la autonomía universitaria, en la elaboración de proyectos, tanto en la Facultad de Ingeniería, como la de Arquitectura, y otras instituciones de la UNAM, con la cual tienen colaboración institutos del sector público y privado.