Enrique GuzmÃ¡n exige al SAT que lo descongelen

Enrique Guzmán exige al SAT que lo descongelen

Las autoridades tributarias le están averiguando declaraciones de hace 20 años, pero el cantante aclaró que un analista le habría comentado que esto podría no avanzar, por el concepto de prescripción

Noroeste / Redacción

12/11/2019 | 12:01 AM

MÉXICO._ Luego de que el cantante Enrique Guzmán estallara debido a que sus cuentas fueran congeladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a un adeudo, el intérprete dijo enfático: “Yo no quiero que me perdonen nada, sino que me pidan lo que se debe y de ser así, yo pagaré mis obligaciones”.

Además, aseguró que las autoridades tributarias le están averiguando declaraciones de hace 20 años, pero, aclaró, un analista le habría comentado que esto podría no avanzar, por el concepto de “prescripción“, que es el tiempo que ha transcurrido para hacer la declaración, citó yucatan.com.

Guzmán comentó que nunca tuvo acercamiento ni notificación de ninguna especie, “desde hace 10 años está registrado mi domicilio fiscal. No ha llegado ninguna petición contra mí.”

Pero con el congelamiento de sus cuentas, dijo, “me siento indefenso. Yo quiero ir al final de todo esto.”

Sobre su situación legal, Enrique Guzmán explicó que por derecho constitucional se encuentra en un proceso de amparo, “porque hay una ley para que no se abuse de los contribuyentes”, refirió.

A decir del especialista, Enrique tiene que preguntar a su banco por qué no puede mover los recursos y si el SAT les dice que les llegó la notificación, hay que confirmar.

En el caso de Enrique, el recurso lo confirmó el banco y el SAT respondió que ellos están ejecutando un crédito.Sin embargo, dice el analista, la autoridad está para dar a conocer la notificación a través de las formalidades legales, por lo que se podría estar incumpliendo en la ley.

“De principio hice muchos berrinches. Pero ya dejé esto en manos de abogados, y me siento en posición indefensa y para mí, esto es ilegal“, finalizó Enrique Guzmán.