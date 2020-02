Enrique Iglesias y Anna Kournikova comparten primeras fotos de su hija

Hace algunos días se dio a conocer que Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convirtieron en padres por tercera vez, así lo reveló el hermano del cantante sin contar más detalles del nacimiento y del género del bebé.

Sin embargo, este jueves tanto Enrique como Anna compartieron las primeras imágenes de la pequeña donde señalaron que nació el pasado 30 de enero, publicó informador.mx.

"My Sunshine 01.30.2020", escribió el intérprete de "Bailando" en la publicación donde se le ve cargando a la bebé y que obtuvo de inmediato más de 600 mil "me gusta" y cientos de felicitaciones por parte de sus seguidores.

Enrique Iglesias is officially a dad of 3! He and Anna Kournikova have welcomed their third child—a little girl. 💕 https://t.co/lhpFanDTjF pic.twitter.com/3O8n6bZK2E