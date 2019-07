Enrique Maytorena no sabe lo que estÃ¡ diciendo, miente, afirma JesÃºs Estrada

Enrique Maytorena no sabe lo que está diciendo, miente, afirma Jesús Estrada

Luego de que el empresario y ex directivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa acusó que Culiacán va a pique, el Alcalde argumenta que esto no es así, y se están viendo los resultados en la ciudad

Antonio Olazábal

Enrique Maytorena García no sabe lo que está diciendo y miente, aseguró Jesús Estrada Ferreiro luego de que el ex directivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa afirmó que Culiacán va a pique en la administración del ahora Alcalde.

El empresario sinaloense sostuvo que las cámaras empresariales están calladas en la capital del Estado, nadie dice nada, y en tanto, la ciudad se estanca económicamente, decrece el empleo, se venden menos autos y viviendas. Acusó que la vida económica de Culiacán está detenida.

Ante ello Jesús Estrada Ferreiro se defendió diciendo que Enrique Maytorena no sabe en realidad lo que está pasando en Culiacán, además dijo que miente y que las cámaras empresariales no tienen problema con él en su administración.

“No sé a qué se refiera, al señor no lo conozco bien, él no sabe lo que estoy haciendo, y si lo sabe está mintiendo, si las cámaras empresariales no pegan de grito en contra mía es porque no tienen que pegar de grito, no le he hecho nada malo a ellos”.

“Lo que he hecho, lo he hecho correctamente y si a alguien le afecta, o le afectó, lo siento mucho”.

--Él habla de que se han generado menos empleos, que la economía va más lenta en esta administración.

“Eso no es cierto, él no sabe lo que está pasando, está mintiendo, eso no es cierto... él tiene que probar lo que está diciendo, no yo, si dice que no hay empleo que muestre estadísticas, que muestre sus datos, información, yo no tengo porqué sufrir la exigencia de él, de lo que está manifestando”.

Estrada Ferreiro aseguró que en Culiacán todo marcha positivamente, al punto de que se está haciendo más allá de lo posible.

“Completamente bien, vamos más allá de lo que pudo haber hecho cualquier Gobierno, mucho más allá. Estamos poniendo orden en los mercados, poniendo orden en la vía pública, orden en la vialidad, en el transporte, se está poniendo orden en el desarrollo urbano, no se había hecho eso antes”, afirmó.