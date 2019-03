Enseña Georgina Martínez a los niños a enfrentar la soledad

La editora y productora radial presenta su libro infantil Costras, ante un gran público en la FeliUAS

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Dentro de los temas que son difíciles de explicar a un niño se encuentra la soledad y el abandono de sus padres, y es que ¿cómo encontrar las palabras correctas para decirle a alguien que empieza a vivir que ya no estará al lado de sus papás?

Georgina Martinez desmenuza este tema en la historia de “Costras”.

La escritora culiacanense presentó su libro, que va dirigido a niños mayores de siete años, en el marco de la Feria del Libro de UAS, estuvo acompañada de sus hijos Julián y Jorge, quienes subieron al estrado junto a ella para realizar la presentación, y leyeron para otros niños que estuvieron presentes algunos párrafos del libro escrito por su mamá, quien dijo que las historias que conforman el libro están inspiradas en ellos mismos, en sus travesuras y ocurrencias.

“Costras es un libro que habla, en resumidas cuentas, del miedo que tienen los niños a ser abandonados, de repente el temor que tiene el niño es no estar con sus padres, por ejemplo, y Jorge “El Costras”, el niño del libro, su mamá por motivos de salud tiene que dejarlo en un pueblo y le dice que el pueblo está muy divertido, pero es de esos pueblos de Sinaloa solitarios, y él siente que su tía que lo cuida es una bruja, porque habla con una gata, porque le da brebajes, pero es porque él no entiende que a veces las mujeres solas hacen esas cosas, y en su mundo de fantasía teme bañarse también porque no quiere que se le borren los besos que le dio su mamá, no quiere olvidar esos recuerdos”,

“Yo he viajado por todo el Estado trabajando con niños, y la cuestión esta del padre que se va lejos lo he visto que se repite en muchos de los casos, pero también me inspiré en las travesuras de mis hijos, en sus ocurrencias”.

La escritora, que además es coordinadora de la barra infantil de Radio Sinaloa desde 2006, decidió crear una editorial, Luciérnaga, para sacar su primer libro.

Una obra que cuenta con gráficos realizados por la ilustradora María Tuti, quien además es ilustradora de cabecera de Kazoo Magazine NY.