Entérate qué películas desaparecerán de Netflix en enero

La plataforma apostó por nuevos filmes y series para el próximo año, sin embargo, para generar esta acción deberá remover de su catálogo algunas producciones

Noroeste / Redacción

A pesar de que Netflix reveló hace varias semanas con qué producciones arrancará el 2019, entre películas, series, documentales y más, ahora se dio a conocer que para renovar su catálogo, tendrá que retirar muchas otras producciones que hoy por hoy se encuentran en el listado.

Y es que con un nuevo año por empezar, hará una limpia de aquellas películas que ya no consumen los usuarios, y aunque algunas sí son bastante populares, la decisión no da marcha atrás.

LISTADO

-Beethoven's Christmas Adventure

-Blade

-Blade II

-Bram Stoker’s Dracula

-Catwoman

-Face/Off

-Finding Neverland

-How to Lose a Guy in 10 Days

-I Am Ali

-Entrevista con el vampiro

-Viaje al Centro de la Tierra

-Kung Fu Panda

-La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (temporada 15-17)

-Como agua para chocolate

-Madagascar: Escape 2 África

-Marie Antoinette

-Meet the Fockers

-Million Dollar Baby

-Monstruos vs Aliens

-Mortal Kombat

-Rent

-Sharknado

-El sexto día

-El Padrino I, II, III

-The Green Mile

-The Iron Giant

-El diario de la princesa

-Prueba de Fe

-El Resplandor

-Pocahontas II: Journey to a New World