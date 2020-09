Entra en vigor Ley de Obras Públicas en Sinaloa, van por transparencia

Luego de que el lunes se publicara en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Obras Públicas entró en vigor el día de hoy, martes 8 de septiembre

América Armenta

08/09/2020 | 12:18 AM

Este martes entró en vigor la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, la cual fue aprobada el 11 de junio, pero fue hasta este 7 de septiembre que se publicó para entrar en vigor al día siguiente, por lo que integrantes de la Comisión de Obras Públicas, una de las comisiones dictaminadoras, celebró este hecho e invitó a la ciudadanía a que estén vigilantes de la aplicación de esta ley.

“Esta Ley que fue por unanimidad sacada en comisiones, sacada en el Pleno y que sin duda los sinaloenses se merecían, más allá de que fue aprobada desde hace más de dos meses, no fue observada, no fue objetada, por lo tanto no pudimos llamarla vetada; sin embargo se tardó en publicarse”, dijo Flora Isela Miranda Leal, presidenta de la Comisión de Obras Públicas.

En la conferencia de prensa presencial en el lobby del Congreso del Estado, Miranda Leal estuvo acompañada de Magaly Inzunza Valenzuela, Karla Lourdes Montero Alatorre y José Rosario Romero López.

Entre los 104 artículos modificados se resaltan dos banderas, detallaron, que son el combate a la corrupción y cero opacidad, que de aplicarse esta ley correctamente se estaría acabando con la discrecionalidad y los conocidos moches de todos los niveles de gobierno en obras públicas.

“Sin duda que es un hecho histórico en el estado de Sinaloa sacar una ley como la Ley de Obras Públicas por unanimidad, donde estuvieron involucrados el Ejecutivo, el Legislativo, la ciudadanía a través de las asociaciones civiles y el gremio en particular que tuvo a bien presentar iniciativas de los grupos parlamentarios que se comprometieron a sacar una ley donde su principal bandera fuera la transparencia”, agregó Miranda Leal.

Uno de los puntos relevantes de esta ley es devolver las facultades a las juntas de agua para la administración de su obra, tener testigos sociales en un padrón amplio donde se pueda ver un fallo y licitación de manera transparente, que Compranet esté al día y transparentando toda la información que es de interés público.

Cabe destacar que se terminan las invitaciones a tres empresas en las obras, que era un proceso al que consideraron simulación, pues servía para que se favorecieran a empresas como en adjudicación directa.

El Ejecutivo deberá enlistar por ley la obra anual para que sea aprobada por el Legislativo del Estado, de no hacerlo, podría no aprobarse el proyecto de presupuesto por no contar con los requisitos de Ley.

Montero Alatorre hizo un recuento por el trabajo de más de un año entre todas las partes para poder hacer que esta Ley saliera adelante. La legisladora que pertenece al gremio constructor aplaudió que entrara en vigor el esfuerzo que se hizo por muchas personas por mucho tiempo.

Inzunza Valenzuela resaltó la labor que se hizo dejando atrás colores y partidos para beneficiar a la ciudadanía sinaloense, así como el piso parejo para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Romero López informó sobre la necesidad de socializar esta nueva ley que entró en vigor, para lo cual se realizarán foros, los cuales se programarán para después darse a conocer; sin embargo, por estar en el marco de una emergencia sanitaria, no saben exactamente para cuándo sería.

Preecasin, para mantenimiento y conservación de obra

La paraestatal Preecasin no hará obra, solo será para mantenimiento y conservación, más no participará en ninguna obra nueva.

“Dejar en claro que a Preecasin se le retira la obra nueva, la rehabilitación y solo queda para mantenimiento y conservación, por lo que muchos constructores, particularmente del gremio en general considera que la competencia desleal se termina con esta Ley”, dio a conocer Miranda Leal.