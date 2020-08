Entran en vigor reformas que prohíben logos en uniformes y útiles escolares

Este viernes 14 de agosto fue publicado el decreto de ley aprobado por mayoría en el Congreso del Estado

América Armenta

A partir de este 15 de agosto entran en vigor las reformas que prohíben el uso de nombres, imágenes, logotipo, símbolos, colores, slogan, frases, entre otros, en uniformes, calzado deportivo y útiles escolares que se entregan gratuitamente.

Fue el 16 de julio que en el Pleno se aprobó por la mayoría del Congreso y se publicó este viernes en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, como el Decreto número 483, luego de una discusión en la que un grupo de legisladores y legisladoras intercambiaron sus posicionamientos de por qué debía seguir el logo institucional o por qué no en este tipo de artículos entregados a menores de edad.

El grupo promovente de las reformas acusó que, atendiendo a los derechos de niños, niñas y adolescentes, no deberían ser utilizados para portar propaganda, como lo es un logo de una administración que se usó en campaña.

“El logo se ha estampado en 950 mil uniformes escolares, los cuales se elaboran anualmente con un presupuesto de 200 millones de pesos, aprobado en la Ley de Presupuesto de Egresos, es decir, recursos públicos que no son otra cosa que los impuestos que paga toda la gente, ahora con más razón cuando el Covid-19 ha acabado con cientos de empresas y miles de empleos”, dijo Emilia Guerra Mena, Presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso.

“Como legisladores, lo primero que tenemos que tener claro es que las leyes siempre deben de responder a una problemática social o a una demanda colectiva y no al interés de un partido político. Digo lo anterior, porque hasta estos momentos no tenemos conocimiento de ninguna queja, de ninguna petición, de los beneficiarios directos del programa de dotación gratuita de uniformes, calzado deportivo y útiles escolares”, resaltó Guadalupe Iribe Gascón, diputada del PRI, el día de la discusión, argumentando que esta queja era de Morena, no de las personas beneficiadas.

También se estipula que los uniformes podrán incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, solamente.

Las reformas y adiciones se hicieron a diversas disposiciones de la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares y la Ley de Educación, ambas para el Estado de Sinaloa, que si bien, las licitaciones para los apoyos de este ciclo escolar ya se hicieron, como los uniformes, aplicará para lo que venga en adelante, en especial para el ciclo escolar 2021-2022.

Este dictamen fue elaborado por la Comisión de Educación Pública y Cultura, que preside la diputada Flor Emilia Guerra Mena, donde se expuso que la dotación gratuita de uniformes, calzado deportivo y útiles escolares que otorga el Gobierno del Estado tiene carácter institucional y fines educativos.

También se reformó la fracción XIV del artículo 16, de la Ley de Educación, donde el Estado tendrá como atribución:

“Vigilar y prohibir que en los planteles públicos del Sistema Educativo Estatal los programas desarrollados para sus actividades y los insumos que de ellos se deriven lleven nombres, imágenes, logotipos, símbolos, colores, slogans, frases o cualquier otro tipo de referencias que hayan sido utilizadas en propaganda política o electoral, o bien elementos que impliquen promoción personalizada de servidor público alguno, partido u organismos o asociaciones políticas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, otras similares”.