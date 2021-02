Entre carros y el rojo del semáforo, don Eduardo se gana la vida con su yoyo

El adulto de 63 años trabajó mucho tiempo en la obra, pero su cuerpo ya no le da, pero un día se acordó que siempre fue bueno con el yoyo, y decidió salir a ganarse la vida haciendo trucos con este tradicional juguete

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La vuelta al mundo, el dormilón, paseando al perro, esos y muchos trucos más son los que hace Eduardo Vega, adulto de 63 años de edad que todos los días sale a las calles de Culiacán buscando ganarse la vida con su yoyo.

Siempre con su cubreboca puesto, cuando el semáforo marca el rojo, don Lalo saca su yoyo color rojo y se dispone a ganarse la vida honradamente; comparte que siempre trabajó en la obra, pero su cuerpo ya no puede con la pesada carga que significa ese empleo.

"Tengo como dos o tres años haciéndole al yoyo, sí sabía nada más que no me 'brincaba' a esto, yo trabajé mucho tiempo en la obra, de morro aprendí esto, pero no me daba para darle como jale, ya después se me ocurrió", menciona.

"Trabajé mucho tiempo en las obras, las compañías, en el colado trabajé mucho, ya no aguanto, ya tengo más de 60 años pues, tengo 63, y ya pues, tuve mucho tiempo en los colados, en los tejados, haciendo zanjas con pico y pala", añade.

Don Lalo es del rancho de San Antonio, pero vive en Culiacán. Comparte que tiene una relación sentimental con una mujer que fue violada y que derivado de ese ataque quedó embarazada, ella decidió tener al bebé, del cual, él se hace cargo junto a ella.

"Me casé con una muchacha que tiene un hijo, la violaron y pues está adoptado, yo lo adopté, ella vive con su mamá y su hijo, pero yo le echo vueltas, no la dejo abajo", dice.

Ahora él se encuentra trabajando en la Avenida Álvaro Obregón, en la esquina con la Calle Ignacio Zaragoza, pero sostiene que ahí no es donde le va mejor, obtiene más ganancias en los semáforos de la Isla Musala, pero como hoy no funcionan, decidió echarle la vuelta para la principal vialidad de la capital sinaloense.

El sol no es obstáculo para que Eduardo trabaje horas entre los automóviles, con una gorra de México se protege el rostro y su cabeza. Menciona que de momento no ha enfermado de Covid-19, ni quiere enfermarse, además agradece el apoyo de la gente, a la que le gusta mucho los malabares que hace con su yoyo.

"No me ha pegado, ni quiero que me pegue (Covid-19), yo sé lo que se siente, ojalá que no, porque yo me he cuidado, y la verdad me ha ido bien, la gente me apoya, me dice 'cuídate, échale ganas', y aquí ando",reconoce.

"Saco más o menos, unos 200, 300 pesos, a veces hasta más, pero depende del tráfico y la gente me aliviana. Hay personas que me han dado 50 pesos, 100, una vez me dieron 500 pesos, pero es de días, a veces me va bien, otros días no tanto".