Entre éxitos y controversias, Ariana Grande podría convertirse en la nueva Princesa del pop

En los últimos años, la cantante estadounidense, con 25 años de edad, ha ocupado los primeros lugares en las listas de éxitos musicales y se ha convertido en una de las jóvenes más influyentes y controversiales del espectáculo a nivel mundial

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ La cantante estadounidense estrenó el viernes su nuevo álbum titulado “Thank u, next” con 12 canciones, que incluye sencillos tanto exitosos como polémicos como “Imagine” y “7 Rings”

Con tan solo 25 años, Ariana Grande ha conquistado las principales listas de éxitos musicales en los últimos años, se ha convertido en una de las jóvenes más influyentes del espectáculo y también, en una de las más controvertidas. Su último noviazgo con el comediante Pete Davidson, con el que estaba comprometida, tuvo un final abrupto tras conocerse la noticia de la muerte del rapero Mac Miller, otra ex pareja. Miller, quien tenía problemas de adicción, se suicidó en septiembre de 2018, y abrió viejas heridas en Ariana, quien lo despidió en las redes con sentidas palabras.

En 2017, la cantante estadounidense fue víctima de un atentado terrorista al finalizar un concierto que ofreció en Manchester como parte de su tercera gira: Dangerous Woman Tour, el trágico evento dejó 22 muertos y 116 heridos. Desde entonces, Ariana se ha dedicado a hacer lo que más ama sin importarle las críticas, y por eso a menos de un año de haber lanzado su penúltimo álbum llamado “Sweetener”, ahora la también actriz regresa a la escena con “Thank u, next“.

El álbum incluye un amplio repertorio de 12 canciones como “Imagine”, “NASA”, “Fake Smile”, “Bad Idea”, “Make Up”, “In My Head y Break Up With Your Girlfriend I’m Bored”, además de los polémicos y esperados “Thank u, next” y “7 Rings”.

Grande explicó a través de su Instagram que este material tendrá una dark version para la versión física del álbum y otra pink versión para la de formato digital.

Para promocionar este nuevo lanzamiento, la joven comenzará una nueva gira por Norteamérica a partir del 18 de marzo, con citas tan importantes como su paso por el Festival Coachella en California en dos fines de semana.

“Dos álbumes en seis meses. Qué profundo. Los amo. Hablamos pronto”, aseguró Ariana hace unas semanas a través de una sesión de preguntas y respuesta que realizó en Twitter con sus fanáticos.

UN MAL TATUAJE

A pesar de que la originaria de Boca Ratón, Florida, siempre ha tratado de mantener su vida privada a parte de su carrera artística, ha sido imposible por el nivel de éxito que ha alcanzado. Y a veces aunque no quiera, tiene que enfrentar conflictos con la prensa y con sus fanáticos, por muy absurdos que parezcan. Por ejemplo, recientemente Ariana presumió su nuevo tatuaje muy emocionada, sin imaginarse que en cuestión de segundos se convertiría en el blanco de todas las miradas por un peculiar error en éste.

¿El tatuaje del que todos hablan? Uno que la famosa se hizo en la mano izquierda inspirado en su nueva canción. Y aunque “7 Rings” era lo que supuestamente debía de decir en kanji japoneses, sus fans de inmediato notaron que había una falla en éste, convirtiéndolo en la palabra shichirin, la cual significa pequeña parrilla de carbón.

Y aunque Ariana aguantó los comentarios negativos de sus fans, la cantante no pudo quedarse callada ante la propuesta de “Laser Away“, marca que le ofreció 19 millones de pesos para quitarle dicho tatuaje. ¿Su respuesta? “Les doy 19 millones a todos para que me dejen en paz”, expresó, algo que de inmediato despertó los aplausos de sus seguidores, esto en señal de apoyo.

REVOLUCIONA LOS VIDEOS

A pesar de que Ariana Grande tuvo un 2018 difícil, supo dejar atrás el drama y enfocó todo aquello que sentía en este nuevo álbum. En su flamante sencillo “7 Rings“ -que se ubica actualmente en la cima del Billboard Hot 100- la artista celebra su soltería y la amistad. Tanto en el video de esa canción como en el de “Thank u, next” -en el que rindió tributo a grandes comedias románticas-, Grande muestra su nueva faceta con hits para bailar y reírse de las malas relaciones.

En YouTube los videos musicales de sus últimos dos sencillos cuentan con más de 100 millones de visitas, además de que la expectativa por el próximo video ya inició a intrigar a los más fanáticos. También a través de Twitter, Ariana Grande publicó un video teaser de apenas seis segundos, en donde se puede escuchar un adelanto de la canción, que suena similar al estilo que ha utilizado en últimas fechas.

El video de la canción “Break Up With Your Girlfriend I’m Bored” comienza con Ariana dando la espalda a la cámara, pero mirando hacia ella sobre su hombro izquierdo. Rápidamente, el video se desvanece a un fondo negro y podemos leer la palabra “Friday”, anunciando que sería lanzado el viernes, junto con el álbum.

PARA SABER

63.2 millones de reproducciones ha tenido la canción “7 Rings“ desde su estreno en Spotify y iTunes.

El famoso comediante Pete Davison reveló la razón del rompimiento con Ariana, pues sufría de un constante acoso de los fans de ella, incluso recibió amenazas de muerte.