Entre lÃ¡grimas y resucitados transcurriÃ³ el 2018 entre los famosos

Entre lágrimas y resucitados transcurrió el 2018 entre los famosos

Estos famosos vivieron el año que está por terminar entre peleas familiares, acusaciones de robo y rupturas amorosas

Noroeste / Redacción

Durante el año que está casi por terminar, los famosos no se salvaron de los escándalos como rupturas, problemas con las drogas y legales, chismes, así como denuncias de acoso sexual salieron a la luz pública a lo largo del 2018, según información publicada por El Universal.

Según la información publicada por rotativo en su portal, estos hechos se presentaron no solo en artistas nacionales, sino que también personalidades de talla internacional se vieron involucrados en este tipo de problemas.

Karla Souza, Marjorie de Sousa y Julián Gil, Alejandro Fernández y hasta Juan Gabriel fueron el centro de las polémicas en México, mientras que a nivel internacional Harvey Weinstein, la reina consorte Letizia, Asia Argento y Ariana Grande ocuparon los titulares de prensa.

En algunos casos, como el de Luis Miguel, el balance es difícil de hacer porque tuvo un gran éxito que parecía que lo había vuelto a encumbrar pero hacia el final del año volvió a tener un comportamiento errático en sus shows.

Robo de telenovela. (Daniela Castro)

Uno de los escándalos más recientes es la acusación de robo hacia la actriz Daniela Castro por parte de un empleado de la tienda SAKS, en Texas. La noticia se difundió con una fotografía de la actriz mexicana con los ojos llorosos el 28 de septiembre. Poco después se dio a conocer un audio compartido a través de un servicio digital de mensajería donde aseguraba: “Fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y estén tranquilos porque eso sí, les digo algo a quien esté en el chat: gracias por su preocupación, pero todo ya está en manos de un abogado para que se aclare y salga victoriosa de esta infame situación”. La actriz tuvo que quedarse en Estados Unidos durante el proceso y el 5 de diciembre ofreció una conferencia dando algunos detalles sobre su situación, como que ya fue declarada inocente pero está pendiente la demanda que ella emprendió en contra de la tienda así como del empleado que la acusó. No quiso explicar qué pasó en la tienda, pero sí señaló que quien la detuvo es de origen mexicano, aunque no habla español.

La sombra de una duda. (Karla Souza y #Metoo)

Cuando el movimiento #MeToo llegó a México, algunas artistas accedieron a contar sus propias experiencias con el acoso dentro de la industria, para el espacio de Carmen Aristegui en CNN. Sofía Niño de Rivera, Stephanie Sigman y Souza accedieron pero sin dar nombres de los supuestos agresores. La que resaltó más y tuvo consecuencias inmediatamente fue la de la protagonista de Nosotros los nobles. Relató que hace años, cuando apenas comenzaba, estaban grabando una película en una locación y el director, a quien describió como una persona carismática, compartió con ella hotel mientras que los demás actores estaban hospedados en otro lugar. Con los días comenzó a aparecerse en su habitación de madrugada con “ideas” sobre su personaje.

“Después de un mes y cacho de tener este abuso total de su poder, acabé cediendo de cierta manera a que me besara, a que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y me violó”, dijo. Poco después, en el noticiero de Televisa, la periodista Denise Maerker leyó un comunicado en el que la empresa rompía relaciones con Gustavo Loza “ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza”. La actriz no ha confirmado que haya sido Loza su agresor y él lo ha negado varias veces.

“El Sol” sale... y se oculta. (Luis Miguel)

El éxito de la bioserie de Luis Miguel no se reflejó durante sus conciertos en la Ciudad de México, donde fue repetidamente abucheado por salir con retrasos, lucir cansado y desganado y hasta por explotar con su equipo en el escenario.

Pelean por “El Principe”. (José José)

La salud de José José El Príncipe de la Canción, decayó mucho este año y eso derivó en más escándalos con su familia. A principios de año fue trasladado a Miami para continuar con su recuperación donde tampoco ha estado libre de escándalos

Se pasan de vivos. (Juan Gabriel)

El 28 de agosto de 2016 el mundo perdió a El Divo de Juárez. No hubo un cuerpo que velar sino cenizas que llegaron al Palacio de Bellas Artes. Pues bien, Joaquín Muñoz, quien fuera su mánager, comenzó a decir en los primeros meses de este año que Juanga seguía vivo, que estaba en comunicación con él y que estaba esperando el momento para reaparecer. Los hijos y amigos del cantante desmintieron esta versión. Tras muchas entrevistas, Joaquín aseguró que Juanga reaparecería el 15 de diciembre de este año, pero llegada la fecha rectificó y dijo que nunca aseguró que ese día, sino “a partir de esa fecha”. Señaló que su nueva fecha de reaparición es el 7 de enero.

El futbolista impresionante. (Paola Y Zague)

Poco antes de irse al Mundial de Rusia, se difundió en redes sociales un video sexual de Zague, esposo de Paola Rojas. El ex futbolista dijo que era un photoshop, pero no. Tras las críticas, Paola pidió que la respetaran y respetaran su familia. No fue hasta en la entrega de las Lunas del Auditorio que la periodista, entre bromas, dijo que ya estaba de vuelta al mercado. Es decir, soltera.

Los raros vuelos de “El Potrillo”. (Alejandro Fernández)

Dos fueron los escándalos que resonaron sobre el cantante. En agosto provocó un desagradable episodio a bordo de un avión.

Acababa de accidentarse un vuelo en Durango que se desplomó sin pérdidas humanas. El cantante, aparentemente alterado por los influjos del alcohol, salió de su sección para mostrar un celular a los pasajeros y hablar del incidente comentando que “ojalá no les pasara lo mismo”. En el video que circula en la red, se ve a una de las azafatas conteniéndolo, pero finalmente fue expulsado del vuelo. Enseguida utilizó sus redes sociales para disculparse con los pasajeros y la aerolínea, pues decía, venía de un vuelo trasatlántico y estaba muy agotado.

Unos meses después volvió a protagonizar otro escándalo por un video en el que, durante un concierto, se le ve insistentemente tocarse la nariz con una actitud extraña que hizo sospechar a muchos que estaba bajo el efecto de alguna droga. Poco después, en un palenque, mandó un mensaje: “Entiendan, hacen daño al mandar todas esas cosas. Nunca en mi vida, una niña, una de mis hijas, me habló para decirme que cómo estaba porque había visto un video”.

La conversación. (Mauricio Clarck)

Tras pasar mucho tiempo en adicciones, Mauricio Clark se declaró curado, pero de su “homosexualidad”, cosa que, dijo, era parte de su pasado. Eso provocó molestias pues la homosexualidad no es una enfermedad. Incluso, algunos artistas alzaron la voz al respecto y La rosa de Guadalupe hizo un capítulo del tema.

Miss Tropiezo. (Lupita Jones)

Que la modelo trans española, Ángela Ponce, haya concursado en Miss Universo provocó comentarios de Lupita, quien dijo estar en desacuerdo. “Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual a un transgénero”, declaró. En Facebook, una mujer trans llamada Itzel hizo un video sobre ese comentario y se suicidó poco después.

La pelea sin fin en los tribunales. (Marjorie y Julián Gil)

Este año, los actores han protagonizado un drama de la vida real y todo por su hijo en común, Matías. El asunto se agravó con la prueba de paternidad a la que fue sometido el bebé de la actriz, lo que supuso que Julián tenía dudas de que fuera suyo. Él lo negó constantemente pero esa prueba de paternidad se convirtió en motivo de pelea durante varios meses. Luego la disputa sucedió por la pensión alimenticia ya que Marjorie acusó a Julián de ocultar una parte de su salario para no pagar la cifra real que le correspondía.

Pero el mayor de los pleitos fue por la convivencia entre Julián Gil y Matías, ya que él argumenta que ella se lo ha impedido. El actor ha hablado en todo momento de su deseo de ver a su hijo con mayor libertad y de pagar una pensión “justa”, mientras que la actriz ha pedido que no se le vea como una bruja, ya que lo único que quiere es el bien de su hijo Matías.