Entre los testigos de Emilio Lozoya sobre la trama de sobornos hay 3 personas que ya fallecieron

El ex director de Pemex mencionó al menos a tres personas que ya fallecieron pero que fueron testigos de cómo operó la trama de sobornos a funcionarios públicos en el sexenio pasado

22/08/2020 | 08:23 AM

En esta fotografía del 17 de agosto de 2017, Emilio Lozoya, ex director de la petrolera paraestatal de México, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Foto: Gustavo Martinez Contreras, AP.

MÉXICO._ Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a la Fiscalía General de la República (FGR) el nombre de tres personas que habrían atestiguado el entramado de sobornos relacionando con el caso Odebrecht, sin embargo, las tres ya fallecieron.

Se trata de Roberto Miranda, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; Fabiola Tapia y su jefe de ayudantes, José Velazco, según reportes de la periodista Diana Lastiri publicados en El Universal.

Lozoya Austin presentó ante la FGR una declaración en la que involucra a varios ex funcionarios en actos de corrupción, el ex director de Pemex y nombró a dichas personas porque, aseguró, habrían presenciado momentos clave en la trama por la entrega de sobornos.

José Velazco Herrera fue señalado como uno de los encargados de repartir dinero a funcionarios públicos, de acuerdo con información de la reportera Míriam Moreno difundida en el noticiero de Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, y falleció en su oficina de Pemex antes de la Navidad de 2013 a causa de un infarto.

Mientras que Fabiola Tapia murió en mayo de 2014. Lozoya Austin expuso que ella envió dinero a cercanos del ex funcionario para entregarlo a legisladores.

El Universal informó que otros de los testigos, el General Roberto Miranda, también murió. Según Lozoya Austin, él fue testigo de una reunión entre Peña Nieto y Marcelo Odebrecht en la casa del empresario en Sao Paulo, Brasil, en 2012.

ACUSACIONES DE LOZOYA

Ex presidentes, ex ministros, gobernadores y legisladores de los partidos que históricamente se repartieron el poder en México fueron embarrados por la confesión del ex director de Pemex sobre la entrega de sobornos del caso Odebrecht, lo que provocó un terremoto político sin precedentes en el país.

El actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con la promesa de acabar con la corrupción, dio este jueves plena veracidad a la revelación del ex director de la petrolera estatal y la calificó de “escandalosa”.

Esta semana se filtró la denuncia presentada ante la FGR por Lozoya, extraditado desde España el 17 de julio por haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, en la que implica a altos cargos de administraciones pasadas con el objetivo de librarse de la cárcel.

EL RÉGIMEN DE LA CORRUPCIÓN

En el documento, Lozoya detalla el reparto de sobornos de la constructora Odebrecht para la campaña electoral del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del PRI, a cambio de favores durante su Gobierno, así como la compra de votos de legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Aunque el que repartía el dinero era Lozoya, éste asegura que actuó bajo las órdenes directas de Peña Nieto y de su mano derecha, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quienes construyeron “un aparato organizado de poder que -desde las más altas esferas del régimen- instrumentó lo necesario para obtener beneficios”.

Pero Peña Nieto no es el único. La denuncia apunta también a los ex presidentes Felipe Calderón (PAN, 2006-2012), por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari (PRI, 1988-1994), quien presionó para lograr contratos para su hijo.

“Es la primera vez que en México se señala directamente a ex presidentes por corrupción, hasta ahora había un pacto de no agresión”, subrayó el politólogo David Morales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien pidió cautela puesto que la Fiscalía deberá investigar la denuncia y decidir si los cita a declarar.

La revelación va mucho más allá y apunta también a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade, los candidatos del PAN y del PRI que compitieron con López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en las elecciones de 2018.

También asegura que en 2013 varios legisladores del PAN – entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respectivamente- recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, que liberalizó el sector.

La única referencia al entorno de López Obrador es Miguel Barbosa, actual Gobernador de Puebla por Morena, señalado de recibir favores de Pemex cuando era Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

–Con información de EFE