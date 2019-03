Entre polÃ©micas premian a ganadores de comparsas del Carnaval de MazatlÃ¡n

Entre polémicas premian a ganadores de comparsas del Carnaval de Mazatlán

El primer lugar se lo lleva ‘Otoño’, de Fredy Corpase, pero el resto de los coreógrafos alega irregularidades

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La mañana de este martes, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán anunció a los tres grupos ganadores del Concurso de Comparsas que participaron en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2019, “Equinoccio, el Renacer de los Sentidos”, resultando ganadora la comparsa Otoño, del coreógrafo Fredy Corpase, pero hubo descontento en el resto de los coreógrafos.

Los coreógrafos alegan que la comparsa ganadora del primer sitio no cumplió con uno de los requisitos principales, pues desfiló con 36 personas cuando el mínimo son 40, además que había menores de edad.

Debido a los señalamientos de algunos directores de comparsas que no estuvieron de acuerdo con las calificaciones finales, el Instituto de Cultura dijo que revisará a detalle las comparsas y se reunirá de nuevo con el jurado, y será hasta este miércoles cuando dé un fallo definitivo.

Coreografía Fantasía marina.

El segundo lugar quedó en manos de “Fantasía marina” de Astros Dance Center, dirigidos por Pablo Navarrete, mientras que la comparsa dirigida por Naysin Espinoza se llevó el tercer lugar con “Sabor a México”.

“Pueden checar la transmisión en vivo por Cultura TV y son 36 personas”, exhortó Esaul Delgadillo, miembro de “Fantasía marina”, comparsa ganadora del segundo lugar.

Linda Chang, directora artística del Instituto de Cultura, acompañada de Gabriela Hernández, directora de desfile, dieron a conocer los nombres de los equipos ganadores de la edición 121 del Carnaval Internacional de Mazatlán, quienes se llevaron 100 mil, 80 mil y 60 mil pesos, primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Comparsa Sabor a México.

Cabe destacar que el jurado calificador estuvo integrado por María del Rosario Garzón, Lourdes Téllez y Carolina González, maestras de danza contemporánea, quienes calificaron durante los dos desfiles y la presentación previa que tuvieron en las coronaciones de la Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales.

Naysin Espinosa se dijo contenta por su tercer lugar, y que se siente una ganadora, pues la última vez que ganó un lugar fue en el 2010, y aunque no todos los años ha participado en el concurso, en algunas ocasiones fue solo de exhibición. Toma este premio como un reconocimiento al esfuerzo.

“Estoy muy feliz porque después de tanto tiempo voltearon a ver nuestro trabajo, se vio el entusiasmo de los chicos, de la gente, y el reconocimiento de la gente vale a veces más que el dinero o un premio”, dijo Naysin Espinosa.

Fueron 11 equipos que compitieron por los premios. Los puntos que se tomaron en cuenta para brindar la evaluación final fueron el desempeño, la creatividad, el vestuario, la coreografía, el baile en marcha y la interacción que tuvieron con el público.

SE QUEJA DE LOS RESULTADOS

La coreógrafa Sandra Leticia Jaime Estrada levantó la voz para quejarse de los resultados, ya que considera injusto que hayan dejado fuera su comparsa “Metamorfosis” de las premiaciones. Alegó que el 2020 cumplirá 30 años participando en los desfiles del Carnaval y siempre se premia a los mismos por amiguismo.

“Están evaluando a la ligera, por amiguismo, por cercanías y no se ve el trabajo de la mayoría de las personas que se han estado sacrificando haciendo cosas, yo me siento muy orgullosa de mi trabajo en lo particular, nosotros tenemos el cuerpo de zanqueros de aquí de Mazatlán", expresó la coreógrafa.

"Me parece una injusticia que se sigan repitiendo los cánones de antes y eso no se vale, y le pido a la autoridad que se busquen una forma de también estimularnos a nosotros, a nosotros no nos dan nada, andamos hasta batallando por el agua y los dulces”.