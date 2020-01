Entre reclamos ciudadanos a El Químico, dan banderazo de inicio de obra Ciudad Accesible Línea Azul

Como en la Rafael Buelna y la Camarón Sábalo, los vecinos le piden socializar el proyecto por las afectaciones que vendrán

Belizario Reyes

Entre reclamos de vecinos al Alcalde de que no se socializó adecuadamente el proyecto, este viernes se dio el banderazo de inicio de la obra Ciudad Accesible Línea Azul, construcción de Línea Podotáctil.

La obra tendrá una longitud de mil 59 metros lineales, desde la Avenida Emilio Barragán hasta el Centro Histórico y se realizará en un lapso de 90 días, con una inversión de 2 millones 186 mil 193 pesos, se dio a conocer en el evento, realizado entre la Avenida Prolongación Carnaval y la Calle Coromuel, en el Fraccionamiento Playa Sur, que fue encabezado por el Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres.

Ahí algunos vecinos le manifestaron que no los tomaron en cuenta para darles a conocer el proyecto y las afectaciones que implicarán para ellos, además de que se invitó a una reunión previa a las 11:00 horas, horario en que pocas personas pueden asistir por las actividades cotidianas que realizan, entre otros puntos.

"Nadie está en contra de los cambios en las calles, nadie está en contra de los beneficios, pero se les olvida que la gente que vivimos en las calles que están afectando nos dan golpe tras golpe", dijo uno de los vecinos.

"Y en este caso de Emilio Barragán a Prolongación Aquiles Serdán es un problema severo, porque es una calle angosta, dejaron un sólo carril para transitar, uno de estacionamiento y ahí se estacionan todas las pulmonías, estorban la entrada de los que ahí vivimos, incluso, ha habido problemas con ellos, discusiones con ellos por lo mismo".

Ante los reclamos, el Alcalde enfatizó que había instrucciones precisas para que se socializara esta obra.

"Había instrucciones precisas para que se socializaran este tipo de temas, entonces no hay pretexto, están avisados los involucrados, el lunes a más tardar, porque se nos atraviesa prácticamente un día inhábil para mucha gente, tienen que buscar sentarse con los vecinos a horas adecuadas, no a las 11 de la mañana, y que conozcan el proyecto", expresó Benítez Torres ante funcionarios de su administración e invitados.

"La verdad es que el proyecto estoy seguro que está bien hecho, no va a ocasionar molestias, ya que esté terminado, pero es importante escucharlos a todos, principalmente de cuándo a cuándo va a terminar una parte, de cuándo a cuándo se va a trabajar en otra área, para que ellos tomen sus medidas, me parece oportuno que los vecinos participen en eso, eso enriquece lo que estamos haciendo, no nos molesta, es bueno tener opiniones".

El director de Obras Públicas Municipales, Juan de Dios Garay Velázquez, informó que el inicio de esta obra es el principio de un conjunto de ellas que tienen como objetivo fundamental hacer accesible la ciudad para personas con discapacidad, para turistas y para los propios ciudadanos en general.

"Se trata de generar obra que les permita desplazarse con seguridad y con conocimiento de los sitios a los que se va, son obras físicamente sencillas, pero sin ninguna duda importantísimas, porque ponen al alcance no sólo de la persona que ve, no sólo de la persona que está en condiciones de facultades físicas totales, sino de las personas con discapacidades un recurso para desplazarse en la ciudad", añadió Garay Velázquez en su mensaje en el evento.

"En esta obra a la que le llamamos Línea Azul se van a construir principalmente mil 59 metros lineales de Guía Podotáctil, la Guía Podotáctil es un instrumento desarrollado para permitir a las personas con discapacidad visual seguir esa línea y poder transitar por la ciudad".

Agregó que además de la Guía se van a amabilizar las banquetas con rampas que tengan las pendientes adecuadas, con las condiciones requeridas en términos de norma para que personas que se desplazan en sillas de ruedas puedan hacerlo con comodidad.

"En ese caso no sólo quienes tienen discapacidad motriz, sino también quienes tenemos ya algunos años podremos aprovechar las ventajas de una banqueta amable con quien transite por ella", continuó.

"Se van a pintar cruces de cebra peatonales en 288 metros cuadrados, se van a instalar seis piezas de semáforos vehiculares, se va a colocar un tótem direccional y se va a colocar un bebedero en la zona, siete rampas adicionales de las que ya existen en la baqueta que se va a utilizar para el trayecto Línea Azul se van a construir adicionalmente".

Precisó que esta obra tiene un importe contratado ahorita de 2 millones 186 mil 173 pesos y esa es la magnitud de la ciudad y el interés del Alcalde de que no tengan límite y se puedan realizarlas, porque su costo es plenamente justificado, lo que acerca a la ciudad a todos.

En tanto que el Presidente Municipal también recordó que independientemente de que las personas con discapacidad puedan accesar por esta Línea Azul, el 60 por ciento de los habitantes de Mazatlán son adultos mayores.

"De tal manera que viene a servir prácticamente a más del 60 por ciento de los ciudadanos este tramo que vamos a construir aquí", recalcó, "durante muchos años a Mazatlán se le ha estigmatizado, indebidamente se llegó a señalar que esta línea azul cuando se pintó que tenía el fin de guiar a los turistas que llegan vía cruceros para transitar al Centro Histórico, buscó darles una guía con una línea azul que en un momento fue manejado como la línea que los separa de la vida y la muerte".

"Así lo manejaron, decían que ésta era que porque quien se salía de esta línea podía sufrir algún intento de asesinato, la verdad que ese tipo de cosas, ese tipo de notas, lejos de ayudar a la ciudad de Mazatlán, pues le pega muy duro".