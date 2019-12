Entrega Alcalde de MazatlÃ¡n equipo y uniformes a personal de Potabilizadora Los Horcones

Entrega Alcalde de Mazatlán equipo y uniformes a personal de Potabilizadora Los Horcones

Destaca la política de austeridad que le ha permitido ahorros en su administración y que le ha generado lo que él dice es un terrorismo mediático

Belizario Reyes

Al entregar de manera simbólica equipo y uniformes a personal de la Planta Potabilizadora Los Horcones, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que su administración padece terrorismo mediático.

En total se entregaron ayer por la mañana en sitio 5 botiquines de seguridad, 22 cascos de seguridad, 22 uniformes y 22 botas de seguridad y eléctricas.

Durante su mensaje en el evento tras un recorrido por las instalaciones de la planta ubicada al sur de esta ciudad, Benítez Torres recalcó que al igual que lo dijo el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Ismael Tiznado Ontiveros, el agua es el corazón de Mazatlán pues sin este líquido no es posible la vida.

Agregó que sabe por el jefe de dicha planta de los riesgos que implica que truene la misma, ya viene la otra, pero de todas maneras se tienen que resolver esos problemas, estar preparados ante cualquier situación de emergencia, se ha resuelto en la ciudad el problema de distribución del agua cuando se va la energía eléctrica.

"Acuérdense que inauguramos ahí una planta que se activa en momento que se va la energía eléctrica, pero la bronca aquí está peor y cuesta muchos millones de pesos pero vamos a resolverlo, ese es el compromiso que tenemos con los mazatlecos", continuó ante trabajadores, funcionarios de la Jumapam y dirigentes sindicales de la paramunicipal.

Subrayó que cuando se maneja el dinero honestamente da para mucho, es lo mismo que sucede en un hogar, sin el dinero que se recibe mucho o poco, o recular, si se administra bien a lo mejor no alcanza para todo, pero va alcanzar para todo pero va alcanzar para mucho más bien administrado y eso es lo que se está haciendo en Mazatlán.

"A muchos les duele eso porque no les cae el veinte, no se han cambiado el chip que esto ya cambió, que estamos iniciando una transformación real, de adeveras, no de pose, no de verbo y para hacerlo tenemos que pisar cayos, por eso es que muchas veces somos, les decía yo padecemos de terrorismo mediático", continuó el Alcalde en su mensaje.

"Lo dije en el Congreso ( del Estado, la semana pasada donde expuso las finanzas de Mazatlán), es un terrorismo mediático porque a pesar de que las cuentas como nunca en la historia había habido finanzas sanas en Mazatlán, por decirles un ejemplo, ya dimos la primera parte del aguinaldo, el día 15 damos la segunda parte y tenemos aseguradas las dos quincenas que faltan de diciembre".

Subrayó que esos recursos ningún otro municipio de la entidad los tiene, andan desesperados buscando apoyo del Gobernador para sacar adelante ésto, lo que es el resultado de manejar de manera honesta los recursos.

"Yo les decía no es pose, es un hábito de vida, una forma de ser y nos golpean porque para lograr ésto tenemos que pisar callos, había gente que estaba mal acostumbrada a recibir todo de beneficio de parte de la ciudad y son los que a veces menos apoyan a la ciudad", reiteró.

"Cuando empresarios o ciudadanos ayudan a la ciudad pues nosotros tenemos que ayudarlos también, por eso el Presidente de México dice 'amor con amor se paga' y eso es muy real, 'amor con amor se paga' ".

Recalcó que en dicha planta además de la infraestructura lo más importante es quienes trabajan, la maquinaria es otra cosa.

Felicitó a los trabajadores de la Planta Los Horcones a quienes les pidió seguir poniendo muy en alto el nombre de Mazatlán, ese es el objetivo de la actual administración municipal, pues cada día van a venir más turistas y se va a demandar más agua.

Por su parte el gerente general de la Jumapam subrayó dicha paramunicipal está en tiempos diferentes a los anteriores, se le está prestando la atención debida y necesaria a todo lo que conlleva un bien servicio a Mazatlán.