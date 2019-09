Entrega apoyos Gobierno municipal a colonos de la 20 de Noviembre

El Químico Benítez Torres y la señora Gabriela Peña Chico, encabezan una entrega más de apoyos a los afectados por la Tormenta tropical Ivo

Noroeste / Redacción

Mazatlán_ Esta tarde el Gobierno Municipal que encabeza el Químico Benítez, realizó una entrega de enseres domésticos en la colonia 20 de Noviembre.

Acompañado por su señora esposa Gabriela Peña Chico y funcionarios municipales, el primer edíl, recorrió las calles del asentamiento afectado por la tormenta tropical Ivo, para entregar personalmente lavadoras, abanicos y camas a las familias que hoy son beneficiadas.

"Me da mucho gusto que me hayan tomado en cuenta por el problema que tuvimos aquí en la colonia y que todos salimos afectados, y me da gusto que nos hayan apoyado con lo que nos dieron a todos, muchas gracias", expresó la vecina Martha Alicia Aladino.

Para el señor Abraham Rojas Angulo, el apoyo no parará con esta entrega, pues en su encuentro con el Alcalde se le prometió una silla de ruedas y la entrega de la tarjeta para personas con discapacidad.

"Les doy las gracias, ojalá que sigan cumpliendo como debe de ser con la gente que menos tiene. Este apoyo fue una lavadora, mañana voy a recibir la silla y pasado la tarjeta para cobrar", expresó.

Esta es la quinta entrega que realiza el Ayuntamiento de Mazatlán en beneficio de los afectados por el fenómeno metereológico.