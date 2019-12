Entrega Quirino 180 camas para hospitales de Sinaloa

Se trató de una inversión de alrededor de $12 millones que beneficiará a una población de 1.6 millones de personas

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo entrega de 180 camas para hospital, que serán distribuidas en siete Hospitales Generales, 11 Hospitales Integrales y el Hospital de la Mujer de Culiacán, en 17 municipios del estado, con una inversión de 11 millones 692 mil 800 pesos, para beneficiar a 960 mil derechohabientes del Seguro Popular y también 359 mil personas que carecen de seguridad social.

Acompañado por el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres; por la directora del Seguro Popular, Rosa Elena Millán Bueno; y por la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, diputada María Guadalupe Iribe Gascón, el mandatario estatal hizo la entrega simbólica en el mismo almacén del Centro Logístico de los Servicios de Salud de Sinaloa, desde donde se enviarán las camas a los diferentes hospitales lo antes posible para concluir con las entregas a más tardar para el lunes.

Ordaz Coppel recordó que en visitas sorpresa que ha realizado a los diferentes hospitales, se percató de las carencias en camas para hospitalización o el mal estado en que se encontraban las existentes, por ello se abocó a la tarea de gestionar ante el Seguro Popular los recursos necesarios a fin de adquirir estas 180 camas.

“En el Hospital General de Culiacán me sorprendió ver que no había camas suficientes para la atención en urgencias y no es posible, es muy lastimoso, doloroso, ver que no haya una cama y a veces las que hay dejan mucho qué desear, hasta en sofás los tienen ahí, y eso no puede ser”, precisó, a través de un comunicado.

Reconoció que gracias a esta inversión proveniente del Seguro Popular, se hace un tiro de precisión para apoyar donde más se necesita, y citó como claro ejemplo el Hospital Integral de Navolato, que no ofrecía el servicio de hospitalización, ya que no contaba con camas, pero ahora se le dotará de 12 camas, para que los pacientes puedan quedar internados ahí mismo y no tengan la necesidad de ser trasladados a Culiacán.

“Imagínense el caso de Navolato, donde no hay ni camas, y lo que implica, pongámonos en el lugar de la gente, el traslado al Hospital General de Culiacán, entonces no se vale, por eso para mí la salud es prioritaria”, reiteró.

El gobernador adelantó que los nuevos hospitales que se construyen actualmente estarán totalmente equipados, como son el Hospital General de Culiacán, el Hospital Pediátrico de Sinaloa, el Centro de Salud de Culiacán y el Hospital General de Mazatlán, este último a inaugurarse los primeros días de enero.

Destacó que esos cuatro nuevos hospitales estarán al mismo nivel o mejor que los hospitales privados, y lo mejor de todo, es que se construyen sin adquirir deuda pública, ni mediante asociaciones público privadas, sino que son con recursos públicos del Seguro Popular.

Por su parte, el director del Hospital General de Guasave, doctor Jesús Antonio López Rodríguez, le agradeció al gobernador Quirino Ordaz Coppel este equipamiento, pues es el nosocomio que más camas se le asignarán, con un total de 27.