Entregan apoyos por siniestro a beneficiarios de Infonavit en Los Mochis

Carlos Bojórquez

AHOME._ Fabiola Zamorano Martínez fue una de tantos afectados por la depresión tropical 19-E en el Fraccionamiento Las Mañanitas de Los Mochis, pero este viernes recibió el cheque del seguro por siniestro por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y podrá reponer el daño que sufrió el patrimonio de su familia.

Su casa está ubicada en una de las calles más cercanas al canal Ramal 0, que se desbordó, y tuvo daño en las paredes, además de perder las bases de las camas, los colchones, el sillón, la cocineta, entre otros enseres.

"Se metió el agua, inundó toda la casa, se mojaron los muebles, duraron casi tres días así mojados. Pero ahorita ya vamos a poder arreglar algunas cosas de la casa, y vamos a poder comprar algunos muebles", comentó.

La señora Fabiola, que tiene dos niños pequeños, se enteró del programa de apoyos en el módulo emergente que el Infonavit instaló en el asentamiento, que fue el primero en instalarse.

Igual que ella, este viernes también recibieron su cheque Juan Salvador Vázquez Delgado, Gabriela Rojo Mercado, Ana Cecilia Sandoval Ruiz, José Antonio León Castro, Brenda Catalina Orozco Gutiérrez, Jesús Alejandro Cota Corral, Jorge Salmerón Reyes, Sergio Gerardo Aguilasocho y María Cristina Urías Villalba.

La entrega de dichos apoyos fue presidida por el director general del Infonavit, David Penchyna Grub, quien recordó haber visitado Las Mañanitas unos días después de las lluvias, narró que la calle principal del fraccionamiento 'era un río y las calles del fondo estaban peor', y reconoció que para los afectados fue una tragedia ver cómo todo el fruto del esfuerzo de una vida se había perdido.

"Ojalá que este dinero se ocupe para lo que es, lo digo bajo mi estricta responsabilidad, no me meto con el patrimonio de nadie, pero este dinero es para reparar la casa, para recuperar los inmuebles, y para ver hacia adelante. No vaya a ser que siendo viernes, se echen una caguama... Yo sí les pido que piensen en el patrimonio de su familia, en el futuro de sus hijos", expresó.

El funcionario expuso que tienen identificadas dos mil 897 viviendas con algún tipo de daño, de las cuales se han inspeccionado y entregado apoyos a 779 derechohabientes, por un monto total que supera los ocho millones de pesos.

Explicó que las viviendas con crédito Infonavit están aseguradas bajo tres condiciones de siniestro: seguro para enseres domésticos; seguro para reparaciones de la infraestructura; y, a en caso de pérdida total del inmueble.

Penchyna Grub estuvo acompañado por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y la delegada regional de Infonavit, María Cristina Calvo Acosta.

ANUNCIA QUIRINO LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PLUVIAL EN LAS MAÑANITAS

Durante la entrega de cheques de pago de seguro a trabajadores derechohabientes del Fraccionamiento Las Mañanitas, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció la construcción de un colector pluvial en dicho asentamiento.

"Vamos a iniciar ya, en las próximas semanas, el colector pluvial aquí en Las Mañanitas, y la planta de cárcamo también, para que saquen el agua rápido, porque dijimos que le vamos a entrar a los problemas de fondo, porque cada vez que llueve es una inundación aquí que no puede ser", dijo.

La obra, que tendrá un costo aproximado de 40 millones de pesos, forma parte de los proyectos del Fondo Nacional de Desastres Naturales

Ahí mismo, el director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, informó que, pasada la etapa de emergencia, iniciará la rehabilitación de infraestructura hidráulica, para lo cual las aseguradoras ya pagaron 80 millones de pesos.

También adelantó que se aplicarán 200 millones de pesos del Fonden para rehabilitar la infraestructura hidroagrícola, y 28 millones de pesos en obras de agua potable.