Entregan constancia de curso de corte de cabello básico a beneficiarias del Banco de Alimentos

Un grupo de mujeres de la colonia Flores Magón fueron capacitadas por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 132

Belizario Reyes

Al concluir el curso de corte de cabello básico, ayer por la mañana el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 132 entregó las respectivas constancias a entre 15 y 20 beneficiarias del Banco de Alimentos de Mazatlán.

El curso inició en agosto pasado y en total tuvo una duración de cerca de dos meses y medio en la casa de una de las beneficiarias ubicada en la Colonia Ricardo Flores Magón, en este puerto.

"Nosotros como apoyo en el área de la capacitación dando seguimiento al acuerdo que tenemos de vinculación con Banco de Alimentos, no es el primer proyecto que trabajamos, ya hemos trabajado anteriormente con otras capacitaciones en el área de Alimentos y Bebidas aquí con el Banco de Alimentos, pero ahorita el cometido es el área de Belleza y también estamos trabajando el área de Confección Industrial de Ropa que próximamente culminaremos", dijo la Jefa del Área de Vinculación del Cecati 132, Verónica Marín Vizcarra.

"Cada egresado, egresada de este curso va a tener en sus manos un documento totalmente oficial respaldado por la Secretaría de Educación Pública, con valor curricular, quiere decir que al momento de que puedan ellas solicitar trabajo, poner su propia microempresa va a ser un documento que les va a respaldar las habilidades, destrezas en esta área, en el área de belleza".

Por su parte la procuradora del Banco de Alimentos de Mazatlán, Nohemí Kareli Cruz Iribe, precisó que las personas que tomaron este curso de corte de cabello básico son beneficiarias de las donaciones del Banco de Alimentos.

"A parte de que se les da lo que vienen siendo las despensas también se les ayuda con recursos para que ellas puedan trabajar", añadió Cruz Iribe.

La entrega de constancias oficiales de clausura de curso fue encabezada también por la directora del Cecati 132, María Osuna Carvajal.

Dijo que este es uno de los dos cursos para personas vulnerables que no pueden asistir diariamente al plantel citado pero que el Banco de Alimentos se preocupa además de otorgarles alimentos otorgarles herramientas para la vida y el trabajo.

"Entonces la verdad vengo con mucho gusto a otorgarles esta constancia expedida por la Secretaría de Educación Pública con valor curricular a todas ustedes por todo el desempeño, por todo su trabajo, por su voluntad, por el día a día, por recibir a la maestra aquí y por tener las habilidades, destrezas y aptitudes para cortar el pelo", subrayó Osuna Carvajal.

Por su parte la señora Yadira Montoya, una de las beneficiarias, agradeció a nombre de sus compañeras dicho curso porque dijo que es una gran herramienta para la vida diaria, inclusive para poner un pequeño negocio ya sea familiar o entre varias compañeras para tener un ingreso extra en sus familias pues en la actualidad la situación económica es difícil.

"Apenas en apoyo con el compañero nos caería muy bien (el ingreso extra), tengo cuatro hijos y dos nietas y pues ya este es un apoyo para todas nosotras", continuó Yadira Montoya, "nos invitaron por parte del Banco de Alimentos y pues la mayoría lo aceptamos y todo curso es benéfico para nosotros".

"(Pedimos) que continúen porque habemos muchas personas en las colonias que a veces aunque queramos asistir a las instituciones no podemos, igual muchas veces por la economía porque a veces tienes para los camiones a veces no, la distancia o inclusive por ejemplo yo a veces entrego a una nieta al kínder, a veces la recojo y no tenemos el tiempo para ir hasta allá., esto es de gran apoyo para todas".