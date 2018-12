Entregan el Premio Nacional de Periodismo

Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la UAS, encabeza la ceremonia que se realizó en el Castillo de Chapultepec

Noroeste / Redacción

08/12/2018 | 09:09 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El peligro en el ejercicio del periodismo fue la constante que predominó durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo en su 17 Edición, que tuvo lugar en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en una ceremonia encabezada por el Comité Ciudadano que preside la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su Rector,Juan Eulogio Guerra Liera.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el evento contó con la presencia del miembro fundador del Premio, Luis Javier Solana; de los integrantes del jurado calificador encabezados por la presidenta, la doctora María Teresa de Jesús Arroyo, y con la participación de la periodista Denisse Dresser, quien fungió como maestra de ceremonias.

En su mensaje, el Rector de la UAS planteó que una característica fundamental de toda nación democrática es el ejercicio pleno de la libertad de expresión, y los mexicanos han logrado avances muy importantes.

“Como presidente del Consejo Ciudadano al que pertenecemos las instituciones de educación superior y diversas asociaciones aquí presentes, es un verdadero honor poder contribuir a la dignificación y reconocimiento de la labor periodística, nos congratula poder hacerlo pues en el periodismo tenemos un sólido pilar de nuestro sistema democrático, un espacio abierto para la pluralidad, la reflexión y la crítica basada en argumentos”, expresó.

“Los temas hoy comentados son temas comunes: violencia, desapariciones forzadas, exhiliados en tu mismo estado o país, plumas fuertes, ligeras y con convencimiento como las de ustedes que no sólo informan a la sociedad sino que adquieren un compromiso bajo el propio riesgo que tiene la labor de ser periodista, libre, fuerte y con un gran compromiso social”, manifestó Guerra Liera.

Señaló que aún falta mucho por hacer especialmente para brindar mayor seguridad y bienestar a los profesionales de la noticia y de la lente, para que ellos y sus familias vivan en mejores condiciones y con mayor certidumbre en una sociedad que lo mismo asesina a hombres que a mujeres, niños, turistas, maestros, abogados, a médicos y que ha luchado por años en este país por asesinar también a la libertad de expresión.

Indicó que hoy hay un gran ejemplo en los galardonados ya que se combina la juventud con la experiencia, por lo que propuso que esas plumas jóvenes deben mantener ese vuelo que han emprendido.

“Como alguien lo dijo, nadie nace periodista, nadie escribe para sí mismo y no hay peor periodista o escritor que aquel que nadie lo lee, hay que trascender con la veracidad y el compromiso de nuestra información, muchos serán itinerantes en muchos medios porque la labor del periodista inicia con la inseguridad laboral, continúa con la inseguridad de su persona y la de la familia y los reconocimientos y los premios muchas veces no les permite poner sobre la mesa lo que la familia requiere”.

Enfatizó que el nuevo tiempo mexicano abre horizontes para el diálogo, la madurez crítica y el activismo social, y debe ser un tiempo para la unidad con el gremio periodístico.

A los premiados además de felicitarlos a nombre del Consejo, el Rector se refirió a ellos como verdaderos ejemplos de talento, valentía, responsabilidad social, y amor a la patria porque saben que al informar la hacen aún más grande, también felicitó a los medios a los que pertenecen y de igual forma reconoció el trabajo del extraordinario equipo de profesionales que integró el jurado.

Por su parte la presidenta del Jurado Calificador, doctora María Teresa Arroyo Gopar, enfatizó que el periodista arriesga su vida diariamente, que los poderes formales y los fácticos siempre han reprimido al periodista en su libertad de expresión y habló de la indiferencia de un gobierno que no otorga garantías a quienes lo practican.

“En la mayoría de los casos vive con inequidad laboral al recibir un salario indecoroso, sin prestaciones sociales, arriesgando su vida y enfrentando la violencia y la injusticia que convierten al oficio, que no está reconocido como una profesión, en uno de los trabajos más peligrosos para ejercer en México (…) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se cometieron 47 asesinatos de periodistas, durante el gobierno de Felipe Calderón fueron asesinados 48 más, estas 95 muertes no han sido esclarecidas, permanecen impunes, no podemos permitir que la violencia contra los periodistas continúe”, subrayó.

También la periodista Denisse Dresser expuso que en México ser periodista es vivir vulnerable, ansioso y temeroso sin saber de dónde va a provenir el siguiente golpe o difamación, reclamó y demandó un mecanismo para proteger a periodistas que han tenido la misma suerte que Javier Valdez.

“Cada vez más son los periodistas silenciados, cada vez más se hace presente el puñetazo artero a quienes buscan la verdad, y no solo es el crimen organizado el que ha masacrado con rabia a los representantes del cuarto poder (…) el poder político mata”, dijo.

Señaló que con este evento se hace un homenaje a los periodistas que van por la vida “pariendo historias” y con este Premio la sociedad reconoce su labor.

“Hagamos un tributo esta noche a las manos temblorosas a veces pero vivas que señalan el silencio obligado, a los periodistas que nos recuerdan con su trabajo el dictum de Javier Valdez: dejar de escribir sería morir, él ha dejado de hacerlo pero en su nombre su oficio debe seguir”.

El Premio Nacional de Periodismo se entregó en la categoría de Noticia a Miguel Ángel León Carmona del medio informativo La silla rota, por la nota “El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó”; en categoría de Reportaje el premio fue para Julio Daniel Moreno Chávez por “La estafa maestra”, realizado por Animal Político y al que acudieron a recibirlo todos los que participaron en este trabajo.

La categoría de Crónica tuvo como ganadora a Mely Georgina Arellano Ayala por “Mujeres contra la mina”, del medio Lados B; en fotografía ganó Pedro Ramón Mera Olguín por “Sobrevivientes del sismo”, publicado en la Unión de Periodistas, mientras que en la categoría de Opinión se premió al artículo de María Teresa Pastrana Berdejo por “Señores del mecanismo de proyección: ¡ya despierten!”, y en Caricatura ganó Acelo Ruiz Villanueva publicada por El Universal.

En Entrevista el Premio fue para Daniela Edith Rae Gómez con el texto “¿Puedes ver un niño y pensar que no hay futuro?”; y en la categoría de Divulgación de ciencia y cultura ganó Armando Carrillo Lavat con el programa “Ciencia en todos lados”, del Canal 14.

El premio a Trayectoria fue otorgado a José Leobardo Moreles Rebelo, periodista referente en temas de seguridad, narcotráfico y desaparición de personas, fundador de Proceso, ha colaborado en los diarios El Financiero, La Prensa, Novedades y Excélsior y en las revistas Proceso, Contralínea, Zócalo, Este País.

Se otorgaron tambiñen tres menciones honoríficas una en categoría Noticia al trabajo “Buscadores en un país de desaparecidos”, coordinado por Daniela Pastrana, entre cuyos participantes se encuentra el periodista sinaloense Marcos Vizcarra; en Divulgación científica a Iván Carrillo por “Fuente de vida” y en Fotografía a Hans Máximo Musielik por “Retratos íntimos de los miles de haitianos atrapados en Tijuana”, publicado por Vice News.

Cabe destacar que se recibieron mil 230 trabajos procedentes de toda la República, algo considerado histórico porque por primera vez hubo participantes de todos los estados, y el Premio consistió en 50 mil pesos, un diploma y una escultura del maestro Juan Soriano.