Entregan flotilla de vehículos nuevos a la Jumapam

La paramunicipal recibe un camión para desazolve de drenajes y fosas sépticas, un camión de volteo, dos camionetas RAM, dos vehículos FIAT y cuatro motocicletas Honda, con valor de 6.5 millones de pesos

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Una flotilla de vehículos con un costo total de 6 millones y medio de pesos, que fue adquirida con recursos propios de la paramunicipal, fue entregada a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

"El adquirir esta flota o flotilla de vehículos y las camionetas y los camiones que están aquí es una inversión de 6 millones y medio de pesos que viene con recursos propios, seguimos haciendo todo y hay que decirlo fuerte para que se escuche, principalmente algo que pocas veces nos reconocen los medios de comunicación, sin pedir un peso prestado", dijo el Alcalde en el evento de entrega.

En dicho acto realizado en la Plazuela República, el Alcalde agregó que se sigue sin endeudar al Ayuntamiento y las paramunicipales van en el mismo sentido, sin endeudar a la ciudad, con el recurso propio gracias al esfuerzo de quienes traen la bandera de la Cuarta Transformación y están decididos a aterrizarla siempre.

Ahí se entregó un camión para desazolve de drenajes y fosas sépticas, un camión de volteo, dos camionetas RAM; dos vehículos FIAT y cuatro motocicletas marca Honda.

El Presidente Municipal también expresó cada día le va mejor a la Comuna y la Jumapam que fue recibida por esta administración prácticamente con números rojos ha ido resolviendo esos graves problemas que se tenían, por lo menos neutralizando la deuda gigantesca que le dejaron, está estable y se están recuperando espacios cada día a pesar de situaciones que nunca están contempladas.

"A lo mejor no recuerdan que hemos padecido 13 socavones en lo que va de esta administración, el último más reciente y que ha ocasionado un egreso de dinero y un esfuerzo de trabajo humano para resolver, y un costo económico fuerte para la ciudad, ésto es porque las obras se hacían mal", continuó Benítez Torres, entre otros puntos.

"Había mucha mochada, las obras no se hacían bien y quedan formas de que se trasminen los líquidos y provocar esos socavones que hemos vivido, sin embargo, lo han logrado sacar adelante, mi reconocimiento para todos, pero además de haber sacado ese tipo de accidentes o eventos que no estaban contemplados vamos creciendo, no como quisiéramos de rápido pero vamos muy bien".

Por su parte el gerente general de la Jumapam, Ismael Tiznado Ontiveros, expresó que dicha paramunicipal está superando su etapa crítica, ya pasó de hacer puros servicios correctivos a hacer servicios preventivos adquiriendo equipo para prevenir problemas.

"Hoy en este caso Jumapam adquiere vehículos para mejorar el servicio que ya estamos mejorando de por sí con el elemento humano, pero necesitábamos vehículos porque se acaban de dar de baja aproximadamente entre 15 y 20 vehículos, entonces con esta adquisición vamos a sustituir parte de esa flotilla que en días pasados se acaba de dar de baja", continuó Tiznado Ontiveros.

"Sobre todo, junto con la flotilla viene un camión que son los que se ocupan de sustraer o sacar todo lo que lleva un azolve de una alcantarilla o de un pozo de visita, todos los lodos que no permiten que circule el drenaje abiertamente a través de los conductos necesarios".

Subrayó que con eso se va a reforzar el servicio a las comunidades rurales porque la gran mayoría de ellas no cuentan con servicio de drenaje, son puras fosas sépticas, por lo que con un camión más se va a dar mejor servicio a esa zona desazolvándoles todos los servicios que tienen.

"Además de eso tenemos un camión que es el inicio de lo que conlleva la inauguración de las dos plantas tratadoras de aguas negras, Urías Dos que se inaugura en diciembre y Urías Uno que está en etapa de crecimiento de 220 litros por segundo a 400 litros por segundo", añadió el gerente general de la Jumapam.

"Este camión es el inicio de las herramientas necesarias para poder darle mejor servicio a la limpieza y el acarreo de los lodos de esas plantas nuevas que se van a inaugurar una en diciembre y otra posiblemente en febrero o a finales de enero".