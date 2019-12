Entregan infraestructura del programa Escuelas Alegres, que coordina ProEduca Sinaloa IAP

El programa adecuó infraestructura para atender a cerca de 6 mil estudiantes y 351 docentes en tres municipios de Sinaloa

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La institución de asistencia privada ProEduca y Coppel Comunidad entregaron las obras de infraestructura llevadas a cabo a través del programa Escuelas Alegres, logrando adecuar instalaciones para atender a cerca de 6 mil estudiantes y 351 docentes.

En total fueron invertidos 15 millones 692 mil 086 pesos para el mejoramiento de la infraestructura escolar y arborización en nueve planteles que albergan 17 escuelas por ser doble turno cada uno. Estos se encuentran en los municipios de Culiacán, Navolato y Rosario.

“En Coppel Comunidad queremos contribuir al fortalecimiento de la educación pública, colaborando y trabajando en equipo con la Secretaría de Educación Pública y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Por ello, mediante programas como “Escuelas Alegres” reforzamos nuestro compromiso por la educación de los sinaloenses”, señaló Rocío Guerrero, Directora de Coppel Comunidad.

Las mejoras consisten en impermeabilización, instalaciones eléctricas, enjarre de salones, equipamiento de aires acondicionados y equipo de cómputo; habilitación de juegos mecánicos en los patios de recreo, con el objetivo de mejorar los espacios donde los alumnos están aprendiendo y también las áreas recreativas.

El Secretario de Educación Pública y Cultura calificó de forma positiva el actuar de Fundación Coppel, para la cooperación con el mejoramiento educativo.

“Creo que en todo esto hay un mensaje y es que no debe haber escuela pobre para pobres, hay que acabar con eso. No puede ser. La escuela es un asunto de oportunidades y me encantaría que todos los niños tuvieran esa oportunidad, que tengan una opción y esa opción la vamos construyendo todos”, dijo.

El acto simbólico para la entrega de infraestructura fue realizado en la escuela primaria Revolución Mexicana, en la colonia Amistad, siendo uno de los planteles ganadores de este programa.