Entregan Llave de la Ciudad de MazatlÃ¡n al Alcalde de Fresnillo, Zacatecas

Entregan Llave de la Ciudad de Mazatlán al Alcalde de Fresnillo, Zacatecas

El Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez dice que buscan hermanar a las ciudades de Mazatlán y Fresnillo

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Las Llaves de la Ciudad de Mazatlán fueron entregadas este viernes por la tarde al Alcalde de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal Ávila, y se anunció que se hermanarán estas dos ciudades cuando los cabildos de estos municipios lo aprueben.

En su mensaje en este evento realizado cerca de las 12:00 horas en la Sala de Cabildo, el Presidente Municipal de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres recordó que Saúl es integrante de una dinastía política muy importante en el país y al igual que él llegó a la Alcaldía de Fresnillo por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Del Trabajo y Encuentro Social, entre otros puntos.

Añadió que en un viaje al estado de Guanajuato hizo una escala técnica en Fresnillo que aprovechó para fortalecer la relación que ya había nacido con el Alcalde Saúl Monreal.

“De tal manera que desde que lo conocí, que me hizo favor de recibirme en Presidencia Municipal me di cuenta que había química entre nosotros, no era el mismo chip, era química, de tal manera que ahí nace la invitación de parte nuestra de hermanar las ciudades porque esto que les platicaba hace un momento el Alcalde (Saúl) es real”, añadió Benítez Torres en su mensaje.

“La playa, el destino turístico de playa de los fresnillenses es Mazatlán y ellos por muchos años han estado presentes, máxime hoy que tenemos una vía de comunicación más rápida, en cinco horas seguramente ya están acá y así vamos a poder ir a Fresnillo, que nunca había estado, me gustó mucho la ciudad, atractivos, un potencial económico grande, es el municipio más grande de Zacatecas”.

Dijo que Fresnillo aporta el Producto Interno Bruto más grande de ese estado y se tiene muchas cosas en común con Mazatlán.

“Lo más importante es que queremos que ambas ciudades detonen y el intercambio cultural empresarial, gastronómico, deportivo y de todo tipo va a fortalecer a ambos municipios”, subrayó el Alcalde mazatleco, entre otros puntos.

Por su parte el Alcalde de Fresnillo, Zacatecas, manifestó que en una encuesta rápida que realizó encontró que el 80 por ciento de los fresnillenses su primera vez de ir al mar fue Mazatlán y hay muchos habitantes de ese municipio que año con año, temporada por temporada vienen a este puerto, además hay muchos zacatecanos que incluso viven en Mazatlán.

“Hay muchos empresarios que son proveedores de comercios de aquí de Mazatlán, por eso hay mucha identidad, hay mucha gente, tan sólo hay tres peregrinaciones al Santo Niño de Atocha, de Los Mochis, de Culiacán y por supuesto de aquí de Mazatlán, hay mucha gente que visita al Santo Niño, hay mucha gente que incluso tiene familia en Fresnillo”, continuó Monreal Ávila.

“Por eso a mí me da mucho gusto venir, hermanar estas dos ciudades y me da más gusto porque este es el inicio de la presencia de Fresnillo en Mazatlán y de la presencia de Mazatlán en Fresnillo”.

Precisó que Fresnillo es el municipio más grande del estado de Zacatecas, es el que le aporta más PIB a ese estado, es muy importante su minería, su agricultura, pero también su gente, por eso aprovechó para hacer una invitación del 16 de agosto al 2 de septiembre a la Gran Feria Nacional de Fresnillo.

Tras el evento de entrega de las Llaves de la Ciudad a Saúl, que es hermano de otro político como el ahora Senador por la República y ex Gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, ambos alcaldes reiteraron que está en proceso el hermanar estas dos ciudades y eso será cuando los cabildos de estos dos municipios así lo aprueben.