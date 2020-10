Entregan uniformes y equipo a Seguridad Pública de Mazatlán

Asegura Alcalde que hoy la Policía sirve a todos los ciudadanos y no solo a los de un partido político

Alma Soto

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que no hay nada más aberrante que la Policía sirva a un partido o a otro partido.

“Sé lo que se vivía en Mazatlán, se llevó a politizar la policía, unos servían a un partido, unos a otro, no hay cosa más aberrante que politizar a la Policía, no, amigos, ustedes se deben a todos los ciudadanos, aquí no existen los colores, aquí existe la ciudad”, declaró Benítez Torres.

Lo anterior, ante un grupo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que participaron en la ceremonia de entrega de uniformes y equipo.

Dijo que los mazatlecos esperan mucho de la Policía, por eso el gobierno hace lo que sea posible para brindarles equipo necesario.

Aplaudió el trabajo que ha hecho Juan Ramón Alfaro Gaxiola al frente de la corporación, bajando los índices de robo a transeúntes, a vehículos estacionados, de motocicletas, a casa habitación y robo a comercio.

“Nos complace que una vez más volteé a la corporación y nos dote de uniformes y las armas necesarias, que serán para el bien de toda la sociedad”, agradeció Alfaro Gaxiola, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

En total, recibieron 725 uniformes completos, 65 armas de fuego, 178 mil 888 cartuchos, 620 cargadores y 14 equipos de detectores de metal.

Estuvieron presentes en la entrega los regidores Isabel Gamboa González, Felipe Velarde y Guillermo Romero Rodríguez.