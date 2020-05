Entrenador asegura que Mike Tyson conserva la misma velocidad y poder que chicos de 21 y 22 aÃ±os

Entrenador asegura que Mike Tyson conserva la misma velocidad y poder que chicos de 21 y 22 años

Cordeiro afirmó que estuvieron trabajando durante 3 semanas

Sinembargo.MX

06/05/2020 | 10:44 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El ex campeón de los pesos pesados, Mike Tyson, publicó el 1 de mayo en su cuenta en Instagram un video, en el que se puede ver al ex boxeador estadounidense, de 53 años, recibiendo ordenes de su entrenador, el brasileño Rafael Cordeiro, tras confirmar que está entrenando y estudia la idea de volver a subirse al cuadrilátero para peleas de carácter benéfico.

“No sabía qué esperar cuando llegó. No ha golpeado con unos guantes en casi 10 años, así que no me esperaba ver lo que vi. Vi a un tipo con la misma velocidad y el mismo poder que chicos de 21 y 22 años”, comentó Cordeiro –que en el 2015 fue elegido el entrenador del año en los MMA Awards– en una entrevista a ESPN.

“Cuando me pongo los guantes, me gusta sostenerlos cerca de mi cara. Pero cuando vi por primera vez el gancho derecho de Mike, vi pasar toda mi vida frente a mí”, recordó el entrenador y agregó: “Mi esposa, mis hijas, mi perro, vi todo porque pensé: ‘Voy a morir aquí'”.

Cordeiro afirmó que estuvieron trabajando durante 3 semanas: “cardio, guantes, saco”. “Tiene 53 años, pero cuando se lo propone, su cuerpo dentro del ring cambia y tiene más potencia, más velocidad, todo”, subrayó.