Entusiasma a estudiantes No todos los besos son iguales

Con la lectura de la más reciente novela de Élmer Mendoza, inicia el Club de Lectura para Jóvenes en El Colegio de Sinaloa

Nelly Sánchez

"¿Por qué en su novela escribe nombres tan raros?", preguntó una estudiante al escritor Élmer Mendoza. "¿Cómo cuál?, cuestionó a su vez. "Como Navolatura", le dijo.

"En mi novela pongo nombres que haga pensar a los lectores que el espacio donde ocurren las acciones es mi región y hasta ahora les ha dado mucha risa esos nombres... Tienen que ver con la identidad de Sinaloa y como se nombran las cosas acá", respondió el autor.

Hablaba de No todos los besos son iguales y era el inicio del Club de Lectura para Jóvenes , en El Colegio de Sinaloa, donde más de 70 estudiantes de la UAS y del Cobaes se engancharon con la lectura de la más reciente novela del autor.

Al dar la bienvenida, Mendoza comentó que este taller tiene el propósito de que se diviertan con la lectura y a la vez se inspiren para un futuro mejor.

"Ustedes son jóvenes, a lo mejor no saben todavía que onda con ustedes, pero necesitan instrumentos para saber qué necesitan en su vida, qué van a hacer, de qué van a vivir, en dónde van a estar. Necesitan cosas para que se vayan definiendo y vamos a tratar de que lean autores contemporáneos, los más modernos", apuntó.

"Vengan, diviértanse, es para ustedes y este es un ejercicio de lectura, y queremos que dentro de 50 años se acuerden que en el Colegio de Sinaloa leyeron alguna vez".

Luego, coordinados por Ana María Sánchez Mena, responsable de la Biblioteca y del Club de Lectura, leyeron los primeros capítulos de la obra inspirada en el cuento clásico La bella durmiente.

Y al final, el escritor volvió para compartir con ellos su experiencia al escribir la obra.

"Lo que he hecho es reinventar un cuento muy famoso, que es el de La bella durmiente, y en el cuento original lo que pasa es eso, el hada está tan enojada que hechiza la joven pero hechiza a todos y es una maldición que todo el reino se duerme", compartió.

Les dijo que cuando tenía su edad, uno de sus intereses era poner lugares de su ciudad en el mundo y aunque muchos se rieron de él, en su literatura lo ha hecho y en otros países le preguntan.

"Eso es algo que quiero hacer, poner mi ciudad en el mapa, la primera vez que fui a presentar un libro a Europa, lo primero que hace uno es platicar a los periodistas y siempre preguntan Culiacán dónde está".

A la pregunta de por qué no usa guiones para definir diálogos, recordó que cuando decidió ser escritor, también decidió ser diferente.

"Y eso fue motivo de escarnio, de risa, yo hacía muchas cosas que los culichis no hacen porque quería ser diferente, yo dije 'no voy a ser como los demás', y hace unos 15 años descubrí que podías no usar guiones para marcar diálogos, también descubrí que José Saramago lo hacía, y yo he dicho que he seguido a Saramago, pero descubrí que antes Fernando del Paso también lo hacía y a quien seguía era a él".

Y cuándo le preguntaron porque le puso a su novela No todos los besos son iguales, fue claro.

"Porque no son iguales, pregúntenle a su mamá", dijo, haciendo estallar en risa a los jóvenes.

"Llamarse La bella durmiente es un título que no me atrae y cuando empecé la novela en mi computadora le puse así, fue una novela que tardé mucho en trabajarla, ocho años, en temporadas, y a mi agente, que valora la obra y hace las negociaciones con los traductores le encantó el título".

Al final, muchos se tomaron la foto con el autor, le pidieron autógrafos y se llevaron el libro para compartir el siguiente viernes su experiencia en la lectura.

PARA SABER

El Club de Lectura se llevará a cabo todos los viernes de 13:00 a 14:00 horas, los jóvenes podrán llevarse un libro, con la regla de cuidarlo, leerlo y acudir a la siguiente sesión a compartir la lectura.