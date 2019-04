EPN ni ningÃºn otro ex Presidente ha solicitado protecciÃ³n, excepto Fox y FCH: AMLO

EPN ni ningún otro ex Presidente ha solicitado protección, excepto Fox y FCH: AMLO

La seguridad para ambos ex mandatarios costará el 10 por ciento de lo que pagaba el Estado mexicano a los ex mandatarios

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Enrique Peña Nieto o algún otro ex mandatario no han solicitado protección.

"[...] Sólo es para el caso de los ex Presidentes [Felipe] Calderón [Hinojosa] y [Vicente] Fox [Quesada]. No ha solicitado protección el ex Presidente Peña, ni ningún otro ex Presidente", precisó el mandatario nacional durante su conferencia matutina.

El titular del Poder Ejecutivo federal detalló que la seguridad que se brinda a los ex presidentes costará 10 por ciento de lo que se gastaba en los anteriores sexenios, ya que no tienen a su disposición todo el aparato burocrático que se designaba, que incluía personal administrativo que en ocasiones sumaba hasta 80 personas.

López Obrador señaló que por dignidad política y por la delicadeza de los hechos, se reservó la información sobre los elementos militares que designó para dar protección a Felipe Calderón.

"Hay que cuidar no afectar la dignidad de las personas, no ofender y pasar la línea de lo que ya tiene que ver con la dignidad [...] decir se le va a dar protección es de mal gusto, es algo no adecuado, pasa el tiempo, se presenta algo como lo del ex Presidente Fox el fin de semana", dijo López Obrador.

"Por eso me lo reservé, se atendió y ahora mismo con lo del ex Presidente Fox Quesada, se puede decir con toda claridad que no se trata de lo mismo que antes, porque sí hay diferencias", abundó el actual mandatario nacional, quien abundó que antes se incluía una partida presupuestal anual para los ex mandatarios.

"Eso ya no existe, los ex presidentes por un decreto recibían un sueldo equivalente a lo que ganaba un secretario de Estado, pero además tenían asignado un personal militar o personal de la administración pública", precisó López Obrador, quien detalló que dicho servicio se proporcionará el tiempo que sea necesario.

"El tiempo que sea necesario se va a tener esta protección mientras se requiera y ya es también a conciencia de que cada quien que vaya buscando, si no es una situación muy riesgosa o va a aminorando el riesgo, que se pueda autofinanciar la protección", afirmó López Obrador.

"Cada quien debe ser responsable de sus actos y hay que pensar en la conciencia, si no se tiene la conciencia tranquila no se puede ser feliz, solo siendo buenos podemos ser felices. La mentira es reaccionaria y es del demonio, la verdad es revolucionaria y es cristiana", dijo el mandatario nacional cuando se le cuestionó si Fox Quesada mintió al acusar que un comando armado intentó entrar a su domicilio.

El fin de semana que pasó, López Obrador designó un grupo de ocho elementos militares para resguadar la seguridad de Fox Quesada y su familia, después de que el ex mandatario nacional alertó que un presunto comando armado intentó ingresar en su domicilio y responsabilizó al actual presidente por cualquier cosa que pudiera pasarle.

Posteriormente, el mismo López Obrador dio a conocer que el ex Presidente Calderón Hinojosa también cuenta con una seguridad de ocho efectivos militares para resguardar a él y a su familia, tras una solicitud que el ex mandatario realizó a través de una misiva unos meses atrás.