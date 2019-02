GUASAVE

Equipan Hospital de la Mujer de Guasave, ahora falta el personal

Se invirtieron 90 millones de pesos del Gobierno Federal para dotar del mobiliario y la instrumentación necesaria para el área de ginecobstetricia del Hospital General de Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Con una inversión de 90 millones de pesos del Gobierno Federal se equipó el área de ginecobstetricia del Hospital General de esta ciudad, conocido como el Hospital de la Mujer, pero ahora requiere que se le asigne el recurso humano para que pueda entrar en operaciones.

Después de realizar un recorrido por las instalaciones hospitalarias, Jesús Antonio López Rodríguez, director del nosocomio, subrayó que una vez que el área de ginecobstetricia empiece a funcionar beneficiará a miles de mujeres de los municipios de Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado, Angostura y Mocorito.

"Se entregó el equipamiento, se entregó el instrumental quirúrgico de lo que tanto anhelamos los guasavenses: el área de emergencia obstétrica y de la terapia intensiva", dijo, "estoy convencido que después de haber visto el equipamiento y el instrumental lo siguiente va a ser cosa que él (Gobernador Quirino Ordaz Coppel) tendrá que dar respuesta para que pueda operar esta área tan importante y necesaria".

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel aseveró que no es cosa menor la modernización del Hospital General que ha sufrido un cambio radical, mérito que le colgó a López Rodríguez, ya que fue una gestión que este hizo con el ex Secretario de Salud, José Narro Robles, cuando era Diputado federal.

"Son 90 millones de pesos, no es cualquier cosa y si no te pones listo se va para otro lado y nadie más que él tenía claro la necesidad que tenía este hospital, por eso es un gusto que sea director de este hospital. No hay que colgarse medallas que no son, el mérito es de él", destacó.

El Mandatario estatal expresó que la etapa que sigue es el personal necesario para la atención médica en esta nueva área, por lo que giró instrucciones al Secretario de Salud, Efrén Encina Torres, para ver la necesidad que hay en el recurso humano.

"Tiene que ser lo más pronto posible. Este hospital estaba desde el 2012 y no tenía el equipamiento, no tenía la atención que merecía, sino hasta ahorita que es una realidad, así es que se va a apoyar y ya tiene indicaciones el Secretario para platicar con el director y ver de cuánto estamos hablando", dijo.

Ordaz Coppel adelantó que en la visita que tendrá el fin de semana a Sinaloa el Presidente Andrés Manuel López Obrador abordará el proyecto de la nueva unidad de medicina familiar del IMSS para esta ciudad que se ha quedado frenada, aun cuando el año pasado se anunció una inversión de 100 millones de pesos.

EQUIPAMIENTO

1 Esterilizador de baja temperatura para la CEyE

1 Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor y marcapaso

1 Cardiotocógrafo

1 Monitor de signos vitales

1 Ventilador de presión positiva automático

1 Ultrasonógrafo para el área de preparación y valoración

1 Histeroscopio

2 Lámparas quirúrgicas doble y 2 sencillas

2 Mesas quirúrgicas universales

2 Unidades de electrocirugía de uso general

Instrumental para quirófano:

2 Camas

2 Monitores de signos vitales

1 Unidad de asistencia ventilatoria para la unidad de cuidados intermedios

Capacidad del hospital:

52 Camas de hospitalización

19 Consultorios

Sala de urgencias

3 Quirófanos

2 Salas de expulsión