Era mi sueño debutar con estos colores: culiacanense Rubén Salas

El zaguero central de 18 años y 1.91 metros fue titular anoche frente a Tapatío y se estrenó como futbolista profesional en La Pecera

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ En una noche en la que Dorados presentó a cinco jugadores sinaloenses en el once titular frente al CD Tapatío, el defensor Rubén Salas cumplió su sueño de debutar con el club de sus amores y en el estadio que ha sido prácticamente su segunda casa.

Con 90 minutos disputados y una acción que propició el gol del empate áureo, Salas reconoció haber cumplido uno de los anhelos más grandes de su vida, al defender los colores del Gran Pez.

“Se siente muy bonito debutar en el club que tanto soñé, desde chiquito yo iba al estadio a ver los partidos y era algo muy lindo, yo quería defender estos colores”, agregó el joven con experiencia en Segunda División Premier.

En relación a la forma en la que se enteró que su debut era prácticamente un hecho, Rubén aseguró que el cuerpo técnico le comunicó la decisión e intentaron darle confianza para eliminar el nerviosismo.

“Me entero que iba a debutar por medio de profesor 'Pichus' Mendoza, me dijo que me iban a dar la confianza, que aprovechara la oportunidad. Este logro se lo dedico a mi mamá, a mi familia y en especial para mi papá que me ve desde arriba”, finalizó el aguerrido futbolista, quien dicho sea de paso apareció en el top tres de mejores pasadores del equipo en el partido de la jornada 11.

Rubén Salas se unió Luis Fernando López, Aarón Mejía, José Rodrigo Lugo y Daniel López como los sinaloenses que fueron parte del cuadro inicial de David Patiño en un vibrante y complicado duelo ante el Club Deportivo Tapatío.