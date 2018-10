Era Misael un joven juguetÃ³n y servicial, recuerdan sus hermanos de Tribe Motoclub

Era Misael un joven juguetón y servicial, recuerdan sus hermanos de Tribe Motoclub

El joven era fanático de Star Wars, el universo Marvel y estudiaba informática en la Universidad Autónoma de Sinaloa

Karen Bravo

Misael era muy juguetón y alegre, disfrutaba la compañía de sus amigos. Tenía 25 años, era hijo único, estudiaba la carrera de informática en la Universidad Autónoma de Sinaloa y trabajaba en el departamento de estrategia digital en el Ayuntamiento de Culiacán.

Siempre le gustaron los motores, por eso se compró una moto y fue hace un año que se unió a Tribe Motoclub, narraron sus hermanos bikers.

Marco, quien lo conocía hace tres años fue quien lo invitó a unirse a Tribe. Eran compañeros en la universidad y recordó a Misael como un joven servicial y alegre. Eran inseparables, narró Marco. En una ocasión les robaron las motos juntos, cuando se quedaron de madrugada en una oficina cerca de la Limita.

“Sigo pensando que lo voy a alcanzar a ver una vez en el retrovisor esperándome, o cuidándome o tratando de alcanzarme, acompañándome en la formación”, expresó Marco.

Motociclista pierde la vida al chocar contra un automóvil en Culiacán

La madrugada del sábado, Misael fue atropellado con todo y motocicleta por un vehículo a exceso de velocidad, en la colonia Ignacio Allende.

“Él era muy noble, muy honesto, muy amigable, si algo dejó fue la semilla de las amistades que tiene porque cuando lo conocí el tenía un grupo, ponle que eran 10, pero eran súper amigos que él daría la vida por ellos”, narró el joven.

Misael era fan de la saga de películas Star Wars, además de seguidor del universo Marvel y en sus ratos libres le gustaba ver series como Games of Thrones y jugar Xbox.

Después que le robaron la motocicleta junto con su amigo Marco, estuvo meses sin una, por lo que tenía que pedir prestadas para acudir a los eventos del motoclub o iba en su carro. Fue hasta el mes de marzo que los jóvenes fueron a la ciudad de Los Mochis a comprar la Suzuki Intruder 700 modelo 86, la que lo acompañó hasta el final.

Lo primero que hizo a comprar su moto, fue llevarla con Ángel, el vicepresidente del motoclub Tribe, para que la “maquillaran”, quedando en color rojo que era el color favorito de Misael.

Durante 15 días la moto de “Misa” como le decían sus amigos, estuvo en el taller por diferentes problemas mecánicos. Fue el mismo viernes a las 18:00 horas que se la entregaron, situación que lo puso contento porque ya podría viajar en ella a Sonora, recordó Marco.

Causa indignación reacción de la gente

Los integrantes de Tribe sentenciaron que la reacción de los testigos del accidente no fue la adecuada, ya que debieron buscar la manera de ayudar a Misael, quien estaba vivo cuando los vehículos se incendiaron.

“Él estaba vivo, él estaba peleando por su vida y esta gente prefirió agarrar el teléfono y empezar a ver las pendejadas y meter el morbo en el internet”, acusó César, uno de los integrantes.

“Si ven que está peleando él por qué no se juntaron dos o tres, movieron el carro, levántelo, que hagan otra cosa diferente”, añadió.

Los motociclistas se paran al frente de todos los carros y entre ellos en los semáforos por seguridad, para prevenir no ser aplastados por un choque en caso de que ocurriera, informó César.

Invitaron a los automovilistas a ser conscientes y respetar la distancia con ellos. Expresaron que existen motociclistas que son imprudentes para manejar, sin embargo hay conductas como pararse hasta delante en los carros que son medidas preventivas.

El último viaje de Misael

Como biker, Misael visitó localidades como Altata, Mazatlán, Cosalá, Navolato, La Cruz, Los Mochis e Imala, detalló Marco, pero les quedó un viaje pendiente por realizar.

“Yo lo voy a llevar a Puerto Peñasco, le pedí a su mamá un poco de las cenizas, y me dijo 'con gusto' porque me tiene mucho aprecio y me las voy a llevar allá, y ya veré allá”, narró Marco.

“La neta yo nunca le dije que era mi mejor amigo, porque la verdad no era mi mejor amigo, era como un hermano”, expresó.