Era un genio y un maravilloso papá: Héctor Suárez Gomís

El actor habla de la entrañable relación que sostenía con su padre, quien dice que no hacía nada sin consultarlo antes con él

Noroeste / Redacción

La triste despedida de Héctor Suárez trajo al corazón de su hijo, Héctor Suárez Gomís, un sinfín de recuerdos. Como la primera vez que trabajaron juntos, don Héctor dirigiendo a su vástago, quien compartió un cúmulo de recuerdos.

“Era una crítica a la educación universal de padres a hijos. Y yo no podría haberlo hecho si yo no hubiera sido papá. Y tuve que tomar a mi papá y mi mamá como arquetipos de los padres universales para hablar de la educación. Y de pronto contaba algunas cosas que ni habían pasado en mi casa, y otras que sí.

"Las más locas y absurdas eran las mías, las más dolorosas eran las que había tomado prestadas de otros lados, y tenía que usar a mis padres como un arquetipo de cómo estamos educando a los hijos. De eso se trataba y se acabó transformando en Los locos Suárez”.

"Y entonces los roles cambiaron, era el hijo quien dirigía al padre, al maestro: “Sí, Los locos Suárez y luego yo lo dirigí en La señora presidenta. Mira, los últimos 12,13 años fuimos increíblemente unidos. Lo habíamos sido toda la vida, pero después de ese estúpido y famoso pleito que todo mundo supo que nos separó tres años y cacho, que finalmente a la distancia dices: ‘Mira qué bien nos hizo porque supimos componer nuestro pasado, nuestro presente y nuestro corazón’, y no nos volvimos a separar y estábamos todo el día en comunicación".

"Mi papá tan hermoso, los últimos años, como que se volvió al revés. No hacía nada sin consultarlo antes conmigo. Entonces, que no esté es durísimo. Gracias por ser mi papá”

Héctor hijo escribió una muy sentida carta a su padre en la que se pregunta ¿Cómo podrá dejar de hablar con él ahora?, y con claro dolor en su voz, dijo: “No, cualquier cosa nueva que descubría, una película nueva, le escribía: ‘la tienes que ver’, o cositas en YouTube. Era una relación increíblemente profunda. Y luego de tres años de comer, cenar y desayunar, carreteras, aviones, todo el territorio nacional con Los locos Suárez, nos hicimos más unidos todavía”. Además se refirió a la trascendencia de su trabajo:

“Sus principios son en teatro clásico. Teatro fuerte. Teatro complicado y de repente a los tantos años de carrera se da cuenta que si sigue haciendo eso se va a morir de hambre y se pone a explorar otros géneros. Y descubre la comedia por accidente. Hay muchas películas de él muy viejas, que hace pequeños papelitos y te das cuenta cómo era una de esas cosas que no es como las otras, de que tenía algo muy distinto de ver y actuar en como se hacían las cosas. No me acuerdo qué película es, en la que hace a un doctor, era un papel muy chiquito, y a la persona que atiende le pide una pastilla y se pone a tratar de oírle el latido a las pastillas. Y todas esas cosas obviamente se le iban ocurriendo. Era un genio. Todos lo sabemos. Un verdadero genio. Y era un maravilloso papá”.

Héctor Suarez Gomís no es de quedarse en silencio. Y mucho menos respecto al amor que siente por su padre. Así que compartió esto: “Estaré soltando cositas, porque me hace bien soltarlo públicamente, no es algo que quisiera mantener en privado, porque él, independientemente de que era mi papá, es una figura pública, igual que yo. Voy a estar subiendo pedacitos de platicas de WhatsApp en las que además de decirme ‘te amo’, todo iba acompañado de corazoncitos y caritas y besitos, como si fuera Julieta escribiéndole a Romeo. Así era mi papá, nos comía a besos. A su nieta Ximena, a Pablo, con quien tenía una relación muy especial. A su nieta Paula, a mis hermanos, siempre fue así de cariñoso.

“No he querido oír ninguno de los mensajes que nunca voy a olvidar, ni a borrar de WhatsApp, pero todos sus mensajes eran así (imitándolo): ‘Qué pasó, mi amor, eres mi alma’, y así era todo el día”, recordó.