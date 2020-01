Eric Birighitti, futbolista alemÃ¡n, fallece a los 21 aÃ±os edad al ser devorado por tiburones

CIUDAD DE MÉXICO._ El futbolista alemán Eric Birighitti falleció a los 21 años después de ser atacado por tiburones, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Australia.

Las primeras investigaciones arrojan que el jugador se encontraba con un grupo de amigos cuando resbaló. A pesar de los intentos por rescatarlo, la corriente lo arrastró y se lo llevó a una zona rocosa que le impidió salir del agua.

Sus acompañantes dieron aviso a las autoridades; sin embargo, su cuerpo fue encontrado el 8 de enero con múltiples mordidas de tiburones y algunos otros animales.

Birighitti radicaba en Nueva York, Estados Unidos; jugaba con Hasting Broncos, equipo con el cual ya había sido ganador del Campeonato Nacional en 2016-2017.

“La familia bronco se entristece al escuchar el repentino fallecimiento de Eric Birighitti. Eric jugó para Hastings durante la temporada 2016 y 2017 y ganó un título nacional con el equipo. Realmente lo extrañaremos y nuestros pensamientos están con su familia durante este momento difícil. # 1T1F”, expresó el equipo en su cuenta de Twitter.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT