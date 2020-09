Erick Fedde brilla; Nacionales ganan primero en Miami

MIAMI._ Erick Fedde permitió un hit en seis entradas y los Nacionales de Washington vapulearon el viernes 5-0 a Sixto Sánchez y a los Marlins de Miami en el primer encuentro de una doble función.

Andrew Stevenson, convocado antes del juego desde el sitio alterno de prácticas de los Nacionales, bateó un sencillo de dos carreras, su primer imparable del año. El brasileño Yan Gomes y Luis García aportaron dos hits y dos anotadas por cabeza.

This is Luis García's 1st AB since his game-winning HR on Wednesday.

(It's an opposite-field RBI 2B.)

BOTTOM 2 // #Nats 2, Marlins 0 pic.twitter.com/QXouvrepSn